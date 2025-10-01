Arrestato l’uomo che ha ucciso la moglie: uno dei figli trovato morto, l’altra gravemente ferita

Un terzo figlio, maggiorenne, vive a Rimini

È stato fermato a Campobasso Salvatore Ocone, 58 anni, accusato di aver ucciso la moglie Elisabetta Polcino, 49 anni, colpendola con una pietra nella loro casa di Paupisi (Benevento).

L’uomo era fuggito con i due figli minorenni: il ragazzo di 15 anni è stato ritrovato morto in auto, mentre la figlia di 16 anni è rimasta gravemente ferita ed è ora ricoverata in ospedale. Un terzo figlio, maggiorenne, vive a Rimini.

Secondo le prime ricostruzioni, Ocone avrebbe aggredito i familiari con pietre e una bottiglia di vetro. La salma della donna sarà sottoposta ad autopsia.

La comunità locale è sotto shock: il sindaco lo descrive come “un grande lavoratore, senza segnali di disagio evidenti”. Una vicina riferisce che soffriva di depressione, ma senza precedenti episodi di violenza.