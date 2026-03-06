Frattura del naso dopo l'arresto: la Procura di Rimini indaga per lesioni tre vigili

"Mi hanno schiacciato la testa con i piedi": l'accusa di un 47enne ai vigili di Rimini

La Procura della Repubblica di Rimini ha avviato un’indagine in seguito alla denuncia presentata da un uomo di 47 anni, originario della Puglia, nei confronti di tre agenti della polizia locale di Rimini. Lo riporta l'Ansa.

L’uomo, arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, sostiene – tramite il suo avvocato Stefano Caroli – che durante le fasi dell’arresto sarebbe stato immobilizzato a terra con il volto schiacciato e che gli agenti gli avrebbero premuto la testa con i piedi, provocandogli la frattura del setto nasale.

Il 47enne, residente a Misano Adriatico, dopo l’arresto ha patteggiato un anno e mezzo di reclusione con pena sospesa. Durante l’udienza per direttissima il giudice, notando il volto tumefatto dell’imputato, ha chiesto chiarimenti e successivamente ha trasmesso gli atti alla Procura per ulteriori accertamenti.

Secondo quanto riportato nella denuncia, l’episodio sarebbe iniziato quando un’auto civetta della polizia locale avrebbe tamponato l’Audi TT guidata dal 47enne, sorpassandolo e tagliandogli la strada. Ne sarebbe quindi nato un inseguimento, durante il quale l’uomo avrebbe cercato di evitare il controllo perché in auto aveva della cocaina.

La Procura sta ora verificando la ricostruzione dei fatti e le eventuali responsabilità degli agenti coinvolti.