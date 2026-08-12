Arrestato ragazzo tunisino al termine di un concitato inseguimento della Polizia

Il ragazzo è stato arrestato per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali a Pubblico Ufficiale

Nel pomeriggio di ieri (11 agosto) la Polizia ha arrestato un soggetto di nazionalità tunisina, per l'ipotesi di reato di resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali a Pubblico Ufficiale. Intorno alle ore 18.40 un equipaggio stava effettuando dei controlli finalizzati a contrastare un fenomeno osservato più volte in questi mesi: l'utilizzo delle corsie del Metromare, in zona Viserba, da parte di monopattini e bici. Individuato un uomo su un monopattino, la pattuglia gli ha mostrato l'alt, ma questi è fuggito. Uno degli agenti si è messo allora al suo inseguimento, raggiungendolo poco dopo. Una volta afferrato, il fuggitivo è riuscito a divincolarsi guadagnando nuovamente la fuga, abbandonando uno zaino ed il monopattino. Ancora una volta, uno degli agenti ha cercato di afferrarlo, ricevendo pugni e gomitate, ma lo straniero ha scavalcato il muro di recinzione della Metromare, lanciandosi nel vuoto da un’altezza di circa tre metri e rifugiandosi in un garage. L’uomo subito dopo è stato raggiunto. In considerazione dei fatti accaduti, è stato accompagnato in Questura ed al termine degli accertamenti arrestato in attesa dell’udienza direttissima fissata per oggi (12 agosto). Essendo un soggetto irregolare sul Territorio Nazionale, sono state avviate le pratiche dall’Ufficio Immigrazione della Questura per il successivo rimpatrio.