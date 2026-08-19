Arrestato sul lungomare Murri dopo un tentativo di rapina in uno stabilimento balneare

Il giovane, di nazionalità marocchina, avrebbe cercato di fuggire dopo essersi impossessato di uno zaino. Il bagnino lo ha inseguito e bloccato, poi è intervenuta la Polizia

Un giovane di nazionalità marocchina è stato arrestato dalla Polizia di Rimini con l’accusa di rapina, dopo un episodio avvenuto nella serata di martedì 18 agosto in uno stabilimento balneare sul lungomare Murri.

L’intervento delle Volanti è scattato intorno alle 22.40, dopo la segnalazione del titolare dello stabilimento. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo avrebbe approfittato della distrazione di un cliente, impegnato a fare sport, per avvicinarsi ai lettini e prendere uno zaino lasciato tra gli effetti personali.

Il giovane si sarebbe quindi allontanato rapidamente, ma il bagnino lo avrebbe seguito riuscendo a raggiungerlo e bloccarlo. Quando gli agenti sono arrivati, hanno trovato il ragazzo che cercava di divincolarsi, scalciando e dimenandosi per riuscire a fuggire.

I poliziotti sono intervenuti immobilizzandolo e accompagnandolo in Questura per gli accertamenti. Dagli approfondimenti sono emersi anche precedenti di polizia e giudiziari per reati contro il patrimonio.

Il giovane è stato quindi arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa dell’udienza di convalida.