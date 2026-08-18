Sette km in 25 minuti, la Consolare Rimini - San Marino diventa un "incubo". L'analisi di Forza Italia

Frisoni chiede una riprogettazione per rilanciare l'arteria, partendo da rotatorie per rimpiazzare i semafori

Venticinque minuti per percorrere 7 km della Consolare Rimini-San Marino, nei tratti riminesi, a causa dei semafori non sincronizzati: la denuncia di un cittadino su Facebook, seguita da altri interventi di residenti e automobilisti, ha avuto eco mediatica, prima sulla testata sammarinese GiornaleSm, poi in un intervento di Davide Frisoni di Forza Italia di Rimini, che parla di "incubo quotidiano e disastro ambientale" e di questione "trattata a singhiozzo".

Frisoni chiede una riprogettazione per rilanciare l'arteria, partendo da rotatorie per rimpiazzare i semafori. Ma poi pone l'attenzione sull'area nella sua totalità, sulle funzioni produttive e commerciali, e sulla presenza di strutture dismesse: "Molte di queste strutture potrebbero trovare nuova vita come AI Data Center, alimentati da impianti di Geotermia Avanzata (Egs e a circuito chiuso). Altri immobili potrebbero invece trasformarsi in veri e propri hub per la produzione e lo stoccaggio di energia pulita da immettere in rete. Si tratta di una soluzione tecnicamente realizzabile che risponde pienamente alle direttive europee sulla rigenerazione urbana, azzerando il consumo di nuovo suolo agricolo e consentendo al nostro territorio di intercettare importanti fondi e finanziamenti Ue".

Frisoni parla di asse collaborazione con San Marino che può sfociare anche in un potenziamento dell'aeroporto Fellini: "Lo sviluppo esponenziale dei voli turistici e la realizzazione della nuova zona cargo aeroportuale apre il tema della logistica, ponendo il Gros al centro di una ridefinizione strategica e funzionale della viabilità, grazie a un collegamento diretto con il casello autostradale di Rimini Sud . Un'infrastruttura di questo tipo connetterebbe efficacemente Aeroporto, Gros e rete autostradale, evitando di appesantire la viabilità cittadina con il transito di centinaia di mezzi pesanti.

Guardiamo al futuro di Rimini progettando il presente in modo intelligente e lungimirante".