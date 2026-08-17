Scontro frontale a Monte Colombo: una ragazza di 21 anni trasportata in elicottero

Grave incidente stradale oggi pomeriggio nella zona di Osteria Nuova

Grave incidente stradale oggi pomeriggio, lunedì 17 agosto, nel territorio di Monte Colombo, nella zona di Osteria Nuova, dove due auto si sono scontrate frontalmente. L'incidente è avvenuto all’intersezione tra la SP18 via Flaminia Conca e via Molino Vanni.

Secondo le prime informazioni, un uomo classe 1971 era alla guida di un’Alfa Romeo e stava procedendo in discesa verso valle, in direzione di Osteria Nuova. In senso opposto una Nissan con a bordo tre ragazze, tutte classe 2005. Per cause ancora da chiarire, i due veicoli si sono scontrati frontalmente.

Sul posto sono intervenuti due equipaggi del 118, l’elisoccorso, la Polizia municipale dell’Unione Valconca e i carabinieri. Una delle ragazze ha riportato un trauma cranico ed è stata trasportata in elicottero in ospedale. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.