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Scontro frontale a Monte Colombo: una ragazza di 21 anni trasportata in elicottero

Grave incidente stradale oggi pomeriggio nella zona di Osteria Nuova

A cura di Michela Alessi Redazione
17 agosto 2026 18:37
Scontro frontale a Monte Colombo: una ragazza di 21 anni trasportata in elicottero -
Montescudo-Monte Colombo
Cronaca
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Grave incidente stradale oggi pomeriggio, lunedì 17 agosto, nel territorio di Monte Colombo, nella zona di Osteria Nuova, dove due auto si sono scontrate frontalmente. L'incidente è avvenuto all’intersezione tra la SP18 via Flaminia Conca e via Molino Vanni.

Secondo le prime informazioni, un uomo classe 1971 era alla guida di un’Alfa Romeo e stava procedendo in discesa verso valle, in direzione di Osteria Nuova. In senso opposto una Nissan con a bordo tre ragazze, tutte classe 2005. Per cause ancora da chiarire, i due veicoli si sono scontrati frontalmente.

Sul posto sono intervenuti due equipaggi del 118, l’elisoccorso, la Polizia municipale dell’Unione Valconca e i carabinieri. Una delle ragazze ha riportato un trauma cranico ed è stata trasportata in elicottero in ospedale. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

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