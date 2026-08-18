Dramma della solitudine, trovato morto nella sua abitazione a Rimini

Il decesso risale a più di sette giorni fa

Un uomo di circa settant'anni è stato trovato senza vita all'interno della sua abitazione, in via Ceccarelli a Rimini. A fare la macabra scoperta, questa mattina (18 agosto), sono stati il personale sanitario, i Vigili del Fuoco e la Polizia. A chiedere l'intervento dei soccorritori i vicini, a causa dell'odore proveniente dalla casa dell'uomo. Intorno alle 10.30 è scattato l'intervento: i Vigili del Fuoco hanno usato l'autoscala per accedere all'abitazione, che si trova al primo piano della villetta, ma per la persona che vi abitava all'interno non c'era più nulla da fare. Si ipotizza che il decesso possa risalire a più di 7 giorni fa. Alle 11.30 circa si sono completate le operazioni.