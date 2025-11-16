Arriva a Novafeltria il Concerto omaggio a Pino Daniele

Dopo l'omaggio dello scorso anno a Lucio Dalla, in arrivo quello per Pino Daniele sabato 22 novembre

Dopo l'omaggio dello scorso anno a Lucio Dalla, sabato 22 novembre il gruppo musicale dei Phonica proporrà un concerto-spettacolo incentrato sulle intramontabili canzoni di Pino Daniele.

Un programma assolutamente da non perdere, per gli amanti del cantautore napoletano scomparso dieci anni fa e per coloro che apprezzano la sua musica, mix di tradizione, blues, rock e suoni mediterranei. Verranno eseguite più di 20 canzoni: Napul'e', Je so’ pazzo, Yes I know my way, Quando… e tanti altri grandi successi di questo artista che, nel corso della carriera, si avvalse anche di prestigiose collaborazioni internazionali (Eric Clapton, Pat Metheny, Gato Barbieri e altri).

Nella splendida cornice del Teatro Sociale di Novafeltria (che da poche settimane ha festeggiato cento anni di storia) i dieci componenti dei Phonica eseguiranno le più belle canzoni di Daniele (rigorosamente dal vivo), accompagnate dal racconto di storie e aneddoti legati al cantautore napoletano.

Un'anteprima del tributo dei Phonica è disponibile al seguente link: https://www.instagram.com/phonica_tributeband/

Informazioni e biglietti

L'organizzazione è a cura delle Pro loco di Novafeltria; inizio dello spettacolo alle ore 21.00. Costo del biglietto: € 12,00. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto all’Associazione AOVAM per l'acquisto di attrezzature destinate all'Ospedale di Novafeltria. Ogni biglietto è un gesto concreto per l’intera comunità.

Si consiglia la prenotazione del posto in teatro a questo indirizzo: proloconovafeltria.com/pino (il pagamento e il ritiro del biglietto potranno essere effettuati direttamente al botteghino la sera dell'evento).