Arriva al cinema il nuovo film sul bullismo girato a Rimini

“Il cielo che si spegne nel mare” è il titolo del nuovo film sul bullismo prodotto da Mondo REC e in uscita al cinema giovedì 29 gennaio 2026: un racconto cinematografico denso di emozioni che punta a trasformarsi in un potente messaggio visivo di resilienza e coraggio.

Il lungometraggio è interpretato da un cast di giovanissimi attori, molti esordienti, che hanno scelto insieme di dedicare l’opera a Paolo Mendico, adolescente che, solo pochi mesi fa, si è tolto la vita per bullismo.

Girato e ambientato tra Rimini e Oriolo Romano (Viterbo), il film annovera la partecipazione di tre giovanissime star dei social: Alberto Ugolini, Edoardo Calò e Tommaso Calò che hanno scelto di abbinare il proprio successo digitale a un importante progetto artistico e sociale.

Mondo REC, ente culturale di Rimini, è da sempre sensibile al fenomeno del bullismo; fin dal 2008, sono state numerose le produzioni cinematografiche realizzate dai giovani cineasti, dedicate a vicende realmente accadute, portate sullo schermo con l'interpretazione diretta dei ragazzi.

Anche quest'anno, dunque, in occasione della Giornata Nazionale contro il bullismo 2026, il sodalizio ha prodotto una nuova emozionante pellicola pronta ad essere presentata a oltre 100.000 studenti.

Durante le riprese, il cast è stato affiancato da oltre cinquecento alunni di scuole secondarie di primo e secondo grado provenienti da tutta Italia, che nei mesi scorsi hanno raggiunto Rimini per partecipare, come figuranti e comparse, alla realizzazione di alcune sequenze.

Il film racconta la storia di Giorgio e Andrea, fratelli adolescenti che si trasferiscono in Romagna con la propria famiglia per costruirsi una nuova vita. Alle spalle, nella loro città d’origine, un piccolo paese in provincia di Viterbo, lasciano un passato tormentato dal bullismo e un mistero fitto di cui nessuno trova il coraggio di parlare. Appena inseriti nella nuova scuola, incontrano Derek, poco più grande, vittima a propria volta di un gruppo di coetanei violenti e senza scrupoli, che non tollerano la sua relazione con Giulia, ostacolandola con prevaricazioni quotidiane. Quando un evento, inaspettato e doloroso, mette a dura prova non solo i ragazzi ma anche l’intero tessuto sociale della città, ecco che riaffiorano segreti e terribili verità con cui i due fratelli credevano di non dover più fare i conti…

L’anteprima nazionale al cinema è in programma giovedì 29 gennaio 2026 alle ore 20.30 a Cesena presso Multisala Aladdin (ingresso gratuito con prenotazione del posto obbligatoria via mail: [email protected]). A seguire, il lungometraggio sarà proiettato a Roma (The Space Cinema Moderno, domenica 1° febbraio 2026, ore 10.00) e a Rimini (Teatro Tarkovskij, sabato 7 febbraio 2026, ore 21.00).

Venerdì 6 e sabato 7 febbraio verrà inoltre proiettato nelle scuole Italiane per la Giornata Nazionale contro il Bullismo, di fronte a una platea di oltre 100.000 studenti. Poi sarà distribuito in esclusiva su Dope Plus, il nuovo canale dedicato al cinema indipendente, in onda su Amazon Prime Video.

Il film è accompagnato dal nuovo singolo dei NEIDA, teen-band prodotta da Mondo REC: il brano inedito "Dove il cielo si spegne nel mare" ne fa da colonna sonora e sarà in radio e sui digital store dal 30 gennaio.

Al seguente link è disponibile il trailer ufficiale: https://www.youtube.com/watch?v=sgpgBop_u74&t=6s