Arriva in autogrill con una roncola di 30 cm: denunciato

Un 26enne è finito nei guai dopo un controllo della Polizia Autostradale nell'area di servizio Montefeltro Ovest, nel territorio di Riccione

Un 26enne è stato denunciato, per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere, dopo essere stato sorpreso in possesso di una roncola di oltre 30 cm, con la lama lunga 15, che portava con sé in auto, durante un viaggio sull'A-14.

Nello scorso weekend il giovane è stato fermato per un controllo, dalla Polizia Autostradale, nell'area di servizio Montefeltro Ovest, nel territorio di Riccione. Gli agenti hanno trovato l'attrezzo agricolo: il 26enne non ha saputo giustificarne il possesso.

La Polizia Autostradale di Forlì riferisce di aver controllato, lo scorso weekend, oltre 150 veicoli e circa 300 persone.