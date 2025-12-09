Arrivati a Roma sette bambini da Gaza a bordo di un C-130
In Italia per ricevere cure specialistiche: accolti a Ciampino dal vicepremier Tajani
È atterrato alle 23:02 di ieri sera all'aeroporto militare di Ciampino uno dei tre voli dell’Aeronautica Militare partiti da Eilat, con a bordo un gruppo di bambini palestinesi malati evacuati dalla Striscia di Gaza per ricevere cure in Italia. Ad accoglierli, in rappresentanza del governo, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.
Il convoglio umanitario complessivo trasporta 17 pazienti: sette giunti a Ciampino su un C-130, tre arrivati a Pratica di Mare a bordo di un Boeing 767 e altri sette in arrivo a Torino con un secondo C-130. Insieme ai pazienti viaggiano loro familiari e accompagnatori, per un totale di 80 persone.
Con questa nuova evacuazione sanitaria, sale a 232 il numero dei bambini provenienti da Gaza accolti in Italia dall’inizio dell’emergenza, nell’ambito delle missioni umanitarie coordinate dal governo italiano e dalle organizzazioni internazionali.