Ars et Labor condanna la Sampierana ai playout (2-3) e tiene a galla il sogno primo posto

Estensi rischiano al Campodoni, ma a 90 minuti dal termine sono a -2 dalla vetta

Sampierana - Ars et Labor 2-3

SAMPIERANA: Ravaioli, Crociati, Bolognesi (46' st Monteleone), Narducci (10' st Corzani), Rossi, Lorusso, Pieri (42' st S.Braccini), Petrini, Di Novella (37' st Cangini), Pippi, Ariyo. A disp.: Zamagni, Barchi, D.Braccini, Soldati. All.: Montanari.

ARS ET LABOR: Luciani, Iglio, Mazzali (24' st Barazzetta), Mazza, Casella, Dall'Ara, Carbonaro (8' st Prezzabile), Cozzari, Piccioni, Ricci (13' st Mambelli), Senigagliesi (17' st Moretti). A disp.: Romagnoli, Malivojevic, Rossi, M.Chazarreta, Stoskovic.

ARBITRO: Paolini di Chieti.

RETI: 5' pt Ariyo, 20' pt Ricci, 29' pt Piccioni, 23' st Pieri, 33' st Prezzabile.

AMMONITI: Crociati, Petrini, Luciani.

SAN PIERO IN BAGNO La Sampierana conquista tre punti salvezza a spese dell'Ars et Labor, che vede sfuggire le poche e residue possibilità matematiche di conquistare il primo posto.

Al 5' apre le marcature Ariyo, bravo a battere di testa Luciani sulla punizione calciata da Rossi. Cinque minuti dopo il gol, arriva la replica degli estensi: Cozzari serve Piccioni, che si gira e incrocia con il mancino, la palla termina di poco fuori. Al 20' il pari arriva con una magia di Ricci, che di tacco corregge in rete il tiro sporco di Mazza, sugli sviluppi di un angolo. L'Ars et Labor prende in mano il pallino del gioco e al 29' raddoppia grazie a una splendida combinazione dei suoi tre attaccanti: Carbonaro lancia Senigagliesi sulla fascia, palla per Piccioni che non perdona. La Sampierana reagisce con orgoglio: al 37' Pieri non riesce a deviare il tiro cross di Pippi, al 42' Luciani respinge all'altezza del primo palo la conclusione potente dello stesso Pippi.

Nella ripresa al 52' Piccioni è ancora pericoloso: Iglio lo serve dopo un coast to coast, ma il tiro viene deviato da un difensore e termina di poco a lato. Sul corner il colpo di testa di Dall'Ara è alto di poco. La Sampierana reagisce e trova il gol al 68': Pieri di testa, servito da un cross da sinistra, batte Luciani. Non è finita: al 72' Pieri manca di poco la deviazione, sempre su un pallone proveniente dall'out mancino. Al 78' L'Ars et Labor torna in vantaggio grazie a un angolo battuto dal neo entrato Barazzetta: Prezzabile sbuca sul primo palo e di testa fa tris.