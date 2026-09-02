Arte contemporanea e memoria: al via le mostre di Villa Franceschi

Dal 10 settembre al 15 novembre arrivano la personale di Angela Filippini e la collettiva per i 50 anni del Centro Arti Figurative

Due mostre, oltre un mese di esposizioni e 25 opere per raccontare la ricerca contemporanea e la storia artistica della città. È il programma d'autunno di Villa Franceschi, che dal 10 settembre al 15 novembre ospiterà prima la personale di Angela Filippini e poi una collettiva dedicata ai 50 anni del Centro Arti Figurative di Riccione. L'ingresso sarà gratuito.

Il primo appuntamento è "I cercatori di stelle. Quando la materia tende alla luce", mostra curata dall'associazione Amici dei Musei Riccione e Valconca. Dal 10 settembre al 10 ottobre saranno esposte 25 opere su tela, tra cui il grande trittico che dà il titolo all'esposizione. Filippini lavora sulla materia attraverso tessuti, fili e pigmenti, utilizzando tecniche come taglio, cucitura, stratificazione e abrasione. La mostra inaugurerà giovedì 10 settembre alle 18.

Nata a Pesaro, Filippini ha lavorato per oltre vent'anni nel settore della moda, collaborando con marchi internazionali tra cui Moschino, Prada, Blumarine e Jean Paul Gaultier. L'esperienza nel disegno degli abiti e nella progettazione delle stampe ha influenzato la sua ricerca artistica, incentrata sulla trasformazione e ricomposizione della tela. Vive e lavora a Riccione.

Dal 18 ottobre al 15 novembre sarà invece la volta della collettiva per il 50esimo anniversario della fondazione del Centro Arti Figurative di Riccione, nato nel 1976. In mostra saranno le opere dei soci fondatori e dei primi artisti che contribuirono alla nascita del Centro, con l'obiettivo di ripercorrere una parte della storia artistica e culturale della città.

"Villa Franceschi si conferma un luogo vivo di incontro e confronto per la cittadinanza e i visitatori", commenta la vicesindaca e assessora alla Cultura Sandra Villa.

Entrambe le esposizioni saranno allestite al piano terra di Villa Franceschi. La mostra sarà visitabile dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 e il venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.