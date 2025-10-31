Altarimini

Arte lungo la Marecchiese: il frate di Jodypinge completa l’area sosta di Ponte Santa Maria Maddalena

Spunta un coloratissimo murales sulla facciata del ristoro per escursionisti

A cura di Redazione
31 ottobre 2025 09:28
Arte lungo la Marecchiese: il frate di Jodypinge completa l’area sosta di Ponte Santa Maria Maddalena -
San Leo
Attualità
Condividi

L’area sosta di Ponte Santa Maria Maddalena, punto di riferimento per i pellegrini del Cammino di San Francesco e per gli escursionisti, si è arricchita di una nuova identità artistica.
L’artista e writer locale Jody Boschetti, in arte Jodypinge, ha realizzato sulla facciata un meraviglioso murales colorato che raffigura un frate francescano, simbolo dell'accoglienza.

Lo stabile, di proprietà del Comune di San Leo, era stato completato nell’aprile del 2024 e sorge all’incrocio tra via Montefotogno e la strada Marecchiese. L’edificio, donato al Comune da un privato cittadino, custodisce al suo interno anche una grotta naturale, un tempo utilizzata come cambusa e rifugio durante i conflitti bellici.

Oggi, grazie all’intervento artistico di Jodypinge e a un nuovo arredamento interno, il luogo di sosta e ristoro assume una nuova vita e una sua riconoscibilità, diventando un punto di interesse non solo per i viandanti, ma anche tutti coloro che possono ammirarlo direttamente dalla strada Marecchiese.

Jodypinge
Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini