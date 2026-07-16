Arte, storia e sapori del Montefeltro: ultimi giorni per Pennabilli Antiquariato

Sabato 18 luglio in programma la presentazione dello Statuto quattrocentesco di Pennabilli, degustazioni itineranti e l'esperienza immersiva "Summer Sounds Good!".

Ultimi giorni per visitare la 55ª Mostra Mercato Nazionale d'Antiquariato di Pennabilli. Fino a domenica 19 luglio il pubblico potrà scoprire gratuitamente la mostra mercato, aperta dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 20.00 e il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 20.00, e l'intero programma di FUORI MOSTRA, che arricchisce la manifestazione con esposizioni, incontri, degustazioni ed esperienze artistiche diffuse nel centro storico.

Dalle mostre dedicate a Dario Fo, Ilario Fioravanti e al Gruppo ATENA agli appuntamenti in calendario, FUORI MOSTRA invita a esplorare il territorio attraverso molteplici linguaggi e prospettive. Sabato 18 luglio il programma propone tre iniziative che raccontano il Montefeltro attraverso la storia custodita negli antichi statuti di una comunità, i sapori del territorio e i paesaggi sonori che trasformano la natura in esperienza artistica.

La giornata si apre alle 16.30 nella Sala Congressi del Vescovado con un appuntamento dedicato alla memoria storica del territorio. La Società di Studi Storici per il Montefeltro, da oltre cinquant'anni punto di riferimento per la ricerca, la tutela e la divulgazione della storia locale, presenta il volume Statuta et Ordinamenta Castrorum Pennę et Billorum, curato da Enrico Angiolini, che raccoglie e restituisce alla comunità lo Statuto quattrocentesco di Pennabilli.

Redatto all'indomani della vittoria di Federico da Montefeltro su Sigismondo Malatesta, il documento rappresenta una fonte preziosa per comprendere il funzionamento del governo locale, dell'amministrazione e della giustizia nel Montefeltro tra Quattrocento e Cinquecento. Un testo fondamentale che torna oggi accessibile grazie a una nuova edizione promossa dalla Società di Studi Storici per il Montefeltro e realizzata con il sostegno dell'avvocato Giuseppe Scassellati Sforzolini, in memoria della madre Vincenza Riccardi.

Alle 19.30 il centro storico diventa invece protagonista delle Degustazioni Itineranti curate dal Gruppo ATENA, un percorso tra vini e prodotti locali che accompagna visitatori e appassionati alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche del territorio. L'iniziativa racconta anche il profondo legame tra Pennabilli Antiquariato e il territorio che la ospita. Fondato nel 1992 da Ferruccio Giovannetti, presidente di Pennabilli Antiquariato, il Gruppo ATENA è una realtà radicata nel Montefeltro che da oltre trent'anni si occupa di accoglienza e assistenza a persone in condizioni di fragilità, affiancando all'attività socio-sanitaria un costante impegno nella vita culturale e sociale della comunità. Un'occasione per conoscere il Montefeltro attraverso i suoi sapori, ma anche per riscoprire quel patrimonio di relazioni, solidarietà e partecipazione che contribuisce a definirne l'identità.

La giornata si conclude alle 20.30 all'Orto dei Frutti Dimenticati con Summer Sounds Good!, appuntamento del progetto Nature Quest, promosso dall'Ente Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello e realizzato in collaborazione con Associazione Culturale Ultimo Punto nell'ambito di Sonoria.

La serata si apre con una sessione di ascolto immersiva che invita il pubblico a esplorare il mondo attraverso il suono. Grazie a un sistema di diffusione audio multicanale, gli spettatori saranno accompagnati in un viaggio tra ambienti naturali e paesaggi sonori lontani: dalla vocalizzazione delle rane ai silenzi dei borghi abbandonati, passando per ecosistemi e luoghi reinterpretati attraverso la sensibilità di compositori e artisti sonori contemporanei.

A seguire sarà proiettato il documentario Dusk Chorus di Alessandro D'Emilia e David Monacchi, dedicato al progetto internazionale Fragments of Extinction. Attraverso registrazioni tridimensionali realizzate nelle ultime foreste primarie equatoriali, il film conduce gli spettatori nel cuore di alcuni degli ecosistemi più ricchi di biodiversità del pianeta, offrendo un'esperienza di ascolto immersiva che diventa anche una riflessione sul rapporto tra esseri umani, ambiente naturale e crisi ecologica contemporanea.

Tre appuntamenti diversi tra loro, ma uniti da uno stesso filo conduttore: la volontà di raccontare il territorio attraverso prospettive differenti, mettendo in dialogo storia, cultura, paesaggio e ricerca contemporanea. È questa la vocazione di FUORI MOSTRA, il programma che affianca Pennabilli Antiquariato e che, attraverso incontri, esperienze e occasioni di approfondimento, contribuisce a valorizzare la ricchezza culturale del Montefeltro.