Ascensore si blocca e si riempie di fumo: paura in una residenza anziani

Intervento di vigili del fuoco, ambulanze e polizia locale. Diverse persone intossicate lievemente, struttura evacuata per sicurezza.

Bloccati in ascensore mentre si sta riempiendo di fumo nero: mattina da incubo in una Cra (Casa residenza anziani) a Miramare di Rimini. Poco prima delle 9, per cause ancora al vaglio, l'ascensore con all'interno alcune persone, si è bloccato e il vano si è riempito di fumo. I soccorsi sono arrivati nel giro di poco tempo: Vigili del Fuoco, diverse ambulanze con automedica e personale della Polizia Locale. Anche alcuni esercenti nelle vicinanze sono intervenuti in aiuto in attesa delle forze dell'ordine. I sanitari hanno assistito diverse persone rimaste intossicate. Tutta la struttura è stata temporaneamente evacuata per consentire la verifica della situazione e la messa in sicurezza. Secondo una prima ricostruzione potrebbe essere stato un problema al quadro elettrico. Non ci sarebbero, fortunatamente, persone ferite in modo serio.