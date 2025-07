Asili nido: a Rimini 44 nuovi posti grazie al bando regionale

Rette più leggere per le famiglie

Buone notizie per le famiglie riminesi con bambini piccoli: grazie al nuovo bando della Regione Emilia-Romagna, nella provincia di Rimini saranno attivati 44 nuovi posti negli asili nido, mentre altri 17 saranno confermati rispetto all’anno educativo precedente.

L'iniziativa rientra nel piano regionale per potenziare l’offerta dei servizi educativi 0-3 anni, sostenuto con 45 milioni di euro del Fondo Sociale Europeo Plus. Il bando, aperto a fine maggio, ha già raccolto l’adesione del 70% degli enti locali emiliano-romagnoli nella prima scadenza del 9 luglio, per un totale di 519 nuovi posti previsti e 669 confermati in tutta la regione.

A Rimini, oltre all'ampliamento dei posti disponibili, le famiglie con Isee fino a 26mila euro (e fino a 40mila euro nelle aree montane o interne) potranno beneficiare di rette ridotte o azzerate. Un’opportunità concreta per garantire un accesso sempre più equo e diffuso al nido, considerato un servizio educativo essenziale.

“La risposta così ampia dei Comuni conferma che abbiamo fatto la scelta giusta – ha dichiarato Isabella Conti, assessora regionale al Welfare –. Vogliamo aprire le porte del nido a tutti i bambini, nelle grandi città come nelle aree più periferiche”.

Il bando resterà aperto fino al 17 settembre, lasciando spazio ad altre adesioni e alla possibilità di aumentare ulteriormente i posti disponibili.