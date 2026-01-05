Assalto a un portavalori sull’A14 tra chiodi e fumogeni

Blitz all’altezza di Ortona: traffico bloccato, due feriti lievi. Ancora ignota l’entità del bottino

Un portavalori è stato assaltato questa mattina, intorno alle 6.30, lungo l’autostrada A14 in direzione nord, all’altezza di Ortona, nel territorio del Chietino. L’azione criminale si è consumata al chilometro 402 e ha provocato il blocco totale del traffico nel tratto interessato.

Per portare a termine il colpo, i malviventi hanno disseminato la carreggiata di chiodi e utilizzato fumogeni, dando alle fiamme almeno un paio di mezzi per ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine e creare il caos tra gli automobilisti in transito. Nell’assalto sono rimaste coinvolte anche tre autovetture e un camion, come riferito da Autostrade per l’Italia.

Due persone sono state soccorse sul posto dai sanitari del 118 per intossicazione da fumi, sprigionati sia dagli incendi dei veicoli sia dai fumogeni utilizzati durante il blitz. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

Al momento non è ancora stata resa nota l’entità del bottino. Sull’episodio indagano le forze dell’ordine, mentre sono in corso le operazioni di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità.