Assalto al bus dei tifosi del Pistoia Basket: muore l’autista

Lancio di sassi sulla superstrada Rieti-Terni, colpito a morte da un mattone. Indagini in corso sui tifosi reatini

Tragedia sulla superstrada Rieti-Terni, all’altezza dello svincolo di Contigliano. Un autista è morto dopo che il pullman da lui guidato, con a bordo i tifosi del Pistoia Basket, è stato assalito al termine della partita di campionato di Serie A2 disputata ieri pomeriggio contro la Sebastiani Rieti.

Secondo le prime ricostruzioni, alcuni tifosi reatini avrebbero lanciato sassi e altri oggetti contro il mezzo mentre lasciava la città. Un mattone avrebbe infranto il parabrezza, colpendo mortalmente l’autista. Il bus, rimasto senza controllo, si è fermato poco dopo grazie all’intervento di alcuni passeggeri.

Sul posto sono intervenute immediatamente le forze dell’ordine e i soccorsi del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Una decina di tifosi della Sebastiani Rieti sono stati già ascoltati dalla Squadra Mobile di Rieti per ricostruire la dinamica dell’aggressione.

«Un assalto sconvolgente. Non è possibile morire così», ha dichiarato il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, esprimendo cordoglio e sdegno per quanto accaduto.

Le indagini proseguono per identificare tutti i responsabili dell’attacco e chiarire le circostanze della tragedia che ha scosso il mondo dello sport italiano.