Assalto al bus dei tifosi, sospetti sull’estrema destra

Aperto un fascicolo per omicidio volontario: indagini su una “spedizione punitiva” organizzata via chat

È stato aperto un fascicolo per omicidio volontario in relazione all’assalto avvenuto nella serata di ieri ai danni del pullman dei tifosi del Pistoia Basket, lungo la superstrada Terni-Rieti. Durante l’attacco, un mattone lanciato dalla carreggiata ha colpito e ucciso Raffaele Marianella, 65 anni, autista della ditta Jimmy Travel. L’uomo, che si trovava alla guida del mezzo, è morto poco dopo l’impatto, nonostante i tentativi di soccorso.

Secondo le prime ricostruzioni, l’assalto sarebbe stato una spedizione punitiva organizzata da alcuni ultrà di estrema destra vicini alla tifoseria della Sebastiani Rieti. Le forze dell’ordine avrebbero individuato almeno tre persone che, tramite chat private, avrebbero pianificato l’agguato come “rappresaglia” per presunti screzi tra tifoserie. La polizia sta ora stringendo il cerchio su una decina di sospetti, tutti appartenenti all’ambiente ultras reatino.

La premier Giorgia Meloni ha commentato l’accaduto definendolo “un gesto vigliacco e inaccettabile”, assicurando che “i responsabili dovranno rispondere con la massima severità di fronte alla legge”.

Profondo il dolore della famiglia della vittima: la figlia di Marianella, in un messaggio sui social, ha scritto: “Ti terrò sempre nel cuore, papà. Non meritavi di morire così”.

In segno di lutto e per garantire la sicurezza pubblica, la Federazione Italiana Pallacanestro ha annunciato che le partite casalinghe della Sebastiani Rieti in Serie A2 si disputeranno a porte chiuse fino al termine delle indagini.

La comunità sportiva e le istituzioni locali hanno espresso cordoglio e sdegno per una vicenda che, ancora una volta, riaccende i riflettori sulla violenza nel mondo del tifo organizzato.