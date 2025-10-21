Assalto al pullman: "Il sospettato ha parlato". Piange e si scusa

Ventenne arrestato incontra il legale

Sarebbe stato decisivo, oltre ai successivi riscontri della polizia, il racconto fornito nei primissimi minuti dopo l’agguato al pullman dei tifosi del Pistoia da uno dei tre sospettati fermati vicino alla superstrada Rieti-Terni mentre tentavano la fuga.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i giovani coinvolti nell’assalto – finora identificati – avrebbero raggiunto la zona a bordo di tre automobili. Solo una di queste è stata intercettata e bloccata dagli agenti, mentre le altre due sarebbero riuscite ad allontanarsi con a bordo altri tifosi coinvolti nell’azione.

Il ventenne arrestato, appartenente a un gruppo di estrema destra, avrebbe fornito dettagli utili alle indagini nelle prime fasi dell’interrogatorio. Nelle scorse ore ha incontrato il proprio legale in carcere.

«È molto provato, piange, vorrebbe chiedere scusa e parlare con i familiari della vittima», ha dichiarato l’avvocato all’Ansa.