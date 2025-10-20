Assalto al pullman, si indaga per omicidio volontario

Meloni: “Atto di violenza inaccettabile, fare giustizia”

La Procura di Rieti ha aperto un fascicolo per omicidio volontario in relazione all’assalto avvenuto ieri sera sulla strada Rieti-Terni, dove un gruppo di sconosciuti ha lanciato pietre e mattoni contro un pullman che trasportava i tifosi del Pistoia Basket. Nell’agguato ha perso la vita Raffaele Marianella, 65 anni, uno degli autisti del mezzo della ditta Jimmy Travel.

“Abbiamo aperto un fascicolo per omicidio volontario, al momento contro ignoti. Sono stati sentiti diversi testimoni, ma non sono stati ancora individuati eventuali responsabili”, ha dichiarato all’ANSA il procuratore di Rieti Paolo Auriemma.

Sul grave episodio è intervenuta anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha definito l’attacco “un atto di violenza inaccettabile e folle”. “Confido che i responsabili di questo gesto vigliacco e criminale vengano individuati e assicurati rapidamente alla giustizia”, ha aggiunto la premier.

Intanto, sui social, è arrivato il commosso messaggio di Federica, la figlia dell’autista ucciso: “Ti terrò sempre nel mio cuore”.

Le indagini proseguono per ricostruire la dinamica dell’assalto e identificare gli autori del tragico gesto che ha sconvolto la comunità sportiva e l’intero Paese.