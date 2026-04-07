Assalto di Pasqua a Rimini, pienone ovunque. "Mai vista una cosa del genere"

Il Bagnino d'Italia Pagliarani: "Mai vista una Pasqua così in 39 anni di attività"

Il primo grande banco di prova della stagione turistica 2026 ha promosso Rimini a pieni voti. Il weekend pasquale ha consegnato alla città numeri straordinari: migliaia di visitatori arrivati da tutta Italia e dall'estero, le spiagge letteralmente prese d'assalto, oltre 450 hotel aperti con un tasso di occupazione del 75%, tremila ingressi nei musei, visite guidate tutte esaurite e i parchi tematici ripartiti con grande entusiasmo. Le previsioni meteorologiche favorevoli hanno spinto una crescita significativa delle prenotazioni last minute, confermando Rimini come una delle mete balneari e culturali più ambite d'Italia.

A raccontare l'atmosfera vissuta in questi giorni è Gabriele Pagliarani, titolare del Bagno 26, voce storica della riviera: «In 39 anni di attività sulla spiaggia non mi era mai capitata una Pasqua così bella e piena di gente. Doppio turno al ristorante, 100 ombrelloni e 200 lettini aperti per i primi ospiti, 60 per cento di presenze dal nord Italia e tanti stranieri». Sulla stessa lunghezza d'onda Mauro Vanni, presidente della Cooperativa Bagnini Rimini Sud: «Spiagge tutte aperte e operative, così come i ristobar. Tutto preso d'assalto: lungomare strapieno di turisti, pic nic in riva al mare, ristoranti in spiaggia sold out. Grazie al bel tempo e ai tanti eventi, anche i locali hanno inaugurato la stagione nel migliore dei modi».

«I numeri e la cartolina di questo weekend pasquale parlano chiaro», commenta il Sindaco Jamil Sadegholvaad. «Il bilancio di questi giorni è andato oltre le previsioni, con risultati che superano le aspettative e segnano un incremento rispetto allo scorso anno, nonostante la Pasqua caduta "alta". Sul fronte dell'occupazione alberghiera, i dati dell'osservatorio HBenchmark indicano un 75% di occupazione per il weekend. Rimini si conferma un punto di riferimento delle vacanze pasquali, con anche l’arrivo della componente straniera grazie ai 28 voli transitati all’aeroporto di Miramare nei 3 giorni. La stagione è partita nel migliore dei modi. E Rimini è pronta».

E i numeri dell'aeroporto confermano questa vocazione internazionale: solo tra sabato, domenica e lunedì, lo scalo di Miramare ha registrato il transito di 4.988 passeggeri su 28 voli, con collegamenti da Kaunas, Sofia, Budapest, Cracovia, Praga, Breslavia, Palermo, Cagliari, Londra Stansted e Basilea. Da giovedì è inoltre tornato il collegamento ferroviario giornaliero del RailJet, il treno veloce delle Ferrovie tedesche Deutsche Bahn e austriache ÖBB che, fino all'autunno, collegherà Monaco di Baviera e Innsbruck direttamente alla Riviera adriatica.

Ottimi riscontri anche sul fronte culturale, dove i musei cittadini hanno totalizzato nel periodo da venerdì 3 a lunedì 6 aprile circa 2.900 ingressi complessivi. Il Fellini Museum ha accolto 1.384 visitatori — con una quota del 30% di stranieri. Il Museo della Città e la Domus del Chirurgo hanno registrato 1.021 presenze, mentre i Palazzi dell'Arte hanno contato 462 visitatori. Sold out anche tutte le visite guidate disponibili nel weekend.

«Si è registrata un'ottima affluenza anche negli uffici di informazione turistica IAT», sottolinea la direttrice di Visit Rimini, Coralie Delaubert, «in particolare nel centro storico, a testimonianza di un interesse diffuso per l'offerta culturale e urbana della città. La presenza è stata prevalentemente italiana, ma con una componente internazionale significativa, soprattutto dalla Germania e dai Paesi dell'Est Europa. A queste si sono aggiunte, nella giornata di lunedì, numerose presenze di escursionisti fuori porta, attratti dagli eventi in programma, che hanno ulteriormente animato la città. Nel complesso, aprile evidenzia un'occupazione alberghiera in crescita rispetto allo scorso anno, consolidando un trend positivo che rafforza le prospettive per la stagione turistica 2026».

La Pasqua ha segnato anche la grande riapertura stagionale dei parchi tematici della riviera — Italia in Miniatura, Aquafan, Oltremare e Fiabilandia — che hanno accolto i primi ospiti dell'anno con numeri straordinari. Solo Italia in Miniatura ha registrato 10.000 ingressi nei tre giorni, un segnale eloquente di come l'intrattenimento tematico rimanga uno dei pilastri irrinunciabili dell'offerta turistica riminese.

In questo scenario già brillante si inserisce il grande successo del Paganello 2026, il torneo internazionale di beach ultimate frisbee che ha animato il lungomare con 602 partite disputate, oltre 6.500 spettatori alle finali e più di 30.000 spettatori nell'arco dei tre giorni di evento. Una manifestazione che porta con sé anche un riconoscimento di straordinario valore umano e sportivo: durante il torneo, la Frisbee Player Association — l'organismo mondiale che governa la disciplina del freestyle — ha annunciato l'ingresso nella propria Hall of Fame di Luigina Tasini, fondatrice della Libera Società del Frisbee ASD, premiata per oltre 25 anni di impegno e passione dedicati alla crescita di questa disciplina nel mondo. Un'emozione unica, per lei e per tutta la comunità del frisbee italiano.

Lo sguardo si proietta ora ai prossimi mesi, con prospettive altrettanto incoraggianti. Le prenotazioni per il ponte del Primo Maggio si attestano già oggi intorno al 50%, un dato sensibilmente superiore a quanto registrato nello stesso periodo del 2025. Maggio si preannuncia un mese di straordinaria intensità, con un calendario fitto di eventi sportivi, congressi e fiere di richiamo nazionale e internazionale, e con il XXVI Raduno Nazionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri, in programma in città dal 15 al 17 maggio 2026. Il mese culminerà in una settimana da tutto esaurito, favorita dalla coincidenza con la Pentecoste (24 maggio) e dai grandi appuntamenti di fine mese: RiminiWellness (28–31 maggio) e i due concerti di Vasco Rossi (29 e 30 maggio), in perfetta continuità con il successivo ponte del 2 giugno.