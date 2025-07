Assalto notturno alla gioielleria Zucchi di Riccione: ladri in fuga, ingente bottino

In corso le indagini dei Carabinieri

Nelle notte tra martedì e mercoledì (1°-2 luglio) ignoti malviventi hanno colpito alla gioielleria Zucchi, in viale Gramsci a Riccione, intorno alle tre. In azione è entrata una banda di più persone, che ha forzato la porta di ingresso per poi fare incetta di gioielli, scappando prima dell'arrivo dei Carabinieri, giunti sul posto rapidamente, a seguito dell'attivazione del sistema d'allarme. Il bottino è ancora da quantificare, ma è sicuramente ingente, di diverse decine di migliaia di euro. Le indagini dei Carabinieri sono partite dall'acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della gioielleria.