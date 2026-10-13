Assapora la Romagna, al TTG debutta il portale tra botteghe e sapori di Confartigianato

Il progetto verrà presentato domani in Fiera a Rimini: una piattaforma digitale per promuovere itinerari, artigiani, tradizioni ed esperienze del territorio.

Dalle botteghe artigiane ai laboratori di pasta fresca e piadina, passando per itinerari tra monumenti, musei e locali della tradizione. La Romagna si racconta attraverso le sue imprese e i suoi sapori con “Assapora la Romagna”, il nuovo portale digitale promosso dalle associazioni provinciali di Confartigianato di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini. La presentazione ufficiale è in programma mercoledì 14 ottobre, alle 15.15, al TTG Travel Experience, alla Fiera di Rimini.

La piattaforma nasce con l'obiettivo di riunire in un'unica vetrina le realtà artigiane e le attività del territorio, offrendo a visitatori e turisti strumenti per scoprire la Romagna attraverso percorsi ed esperienze. Il progetto è stato realizzato dalla società cesenate Mediatip e punta a mettere in rete imprese, luoghi d'interesse e produzioni locali. Il portale propone itinerari tematici da percorrere a piedi o in automobile, con tappe tra musei, monumenti, botteghe, attività di ristorazione e strutture ricettive. Accanto ai luoghi da visitare, trovano spazio le esperienze che permettono di entrare in contatto diretto con le tradizioni: dalle attività dedicate alla preparazione della pasta fresca e della piadina alle degustazioni e ai laboratori proposti dalle imprese aderenti.

L'idea è valorizzare non soltanto i prodotti, ma anche le persone e i saperi che li rendono espressione dell'identità romagnola. Le aziende possono infatti utilizzare la piattaforma per presentare le proprie attività e proporre occasioni di incontro con il pubblico, trasformando il patrimonio artigianale ed enogastronomico in un'opportunità per conoscere il territorio. “Assapora la Romagna” è inoltre già collegato a “Percorsi Accoglienti”, progetto nazionale promosso da ANCoS aps in collaborazione con Confartigianato Imprese, dedicato al turismo sostenibile, artigianale ed enogastronomico. L'integrazione punta a favorire il collegamento tra produttori, artigiani e realtà locali attraverso proposte di viaggio legate alle caratteristiche dei diversi territori.

«Le attività artigiane e imprenditoriali sono parte integrante del patrimonio della Romagna: sono luoghi in cui si produce, si lavora, si conserva e si rinnova un sapere, ma anche spazi in cui il visitatore può entrare in contatto diretto con le persone e con il territorio», sottolineano congiuntamente le quattro associazioni provinciali di Confartigianato. Il progetto, aggiungono, vuole trasformare questa ricchezza diffusa in nuove opportunità di conoscenza e rafforzare la visibilità delle imprese. La presentazione si terrà al padiglione C1, stand 121, nel Villaggio Confartigianato Imprese, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni, delle aziende aderenti e degli operatori del settore turistico. Il portale si propone così come uno strumento di promozione condivisa, con l'obiettivo di far incontrare turismo ed economia locale attraverso esperienze che raccontano la Romagna a partire dalle sue tradizioni.