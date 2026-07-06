Assegni familiari, è già possibile presentare le domande per il contributo integrativo

Domande aperte dal 1° luglio all’ISS: requisiti di reddito, modalità di presentazione anche tramite delega e documentazione necessaria per l’accesso alle prestazioni familiari

Dal 1° luglio scorso è possibile presentare le domande per l’assegno familiare integrativo e per l’assegno familiare per il coniuge con figli di età inferiore a 36 mesi che non abbiano frequentato l’asilo nido, a condizione che gli stessi e la loro famiglia siano effettivamente residenti in territorio sammarinese o titolari di permesso di soggiorno.

Il titolare di assegni familiari può presentare domanda anche tramite una terza persona, munita di delega sottoscritta dall’interessato e di copia del documento di identità.

Ai sensi della Legge 8 maggio 2009 n. 64, così come modificata dall’art. 19 della Legge 22 dicembre 2023 n. 194, il diritto sussiste se il reddito familiare annuo pro-capite è pari o inferiore a 10.600 euro.

La domanda, relativa all’anno 2025, deve essere presentata entro e non oltre il 30 settembre 2026 all’Istituto per la Sicurezza Sociale – Ufficio Assegni Familiari.

Documentazione da allegare alla domanda:

• Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà da compilare da parte del richiedente presso l’Ufficio Assegni Familiari, esibendo un documento d’identità e una marca da bollo da € 15,00;

• Per il mutuo dell’abitazione di residenza: documentazione attestante il mutuo con suddivisione della rata pagata comprensiva di quota capitale e quota interessi, ed eventuale rimborso Eccellentissima Camera e Fondo Servizi Sociali riferiti all’anno 2025;

• Per il canone di locazione: copia del contratto di locazione con ricevute di pagamento del canone per l’anno 2025;

• Per spese di assistenza continuativa domiciliare di un componente del nucleo familiare non autosufficiente o con invalidità: relativa documentazione;

• Per rette di asili nido pubblici o privati accreditati: documentazione attestante i pagamenti effettuati nel 2025;

• Per i richiedenti con sentenza di separazione: copia della sentenza con relativa omologa;

• Copia della dichiarazione dei redditi presentata all’estero;

• Documentazione relativa a compensi di qualsiasi natura non inseriti nella dichiarazione dei redditi e percepiti da associazioni, federazioni sportive, Stato ed enti autonomi, corpi militari volontari o altri soggetti.

Per offrire il miglior servizio alla cittadinanza e agevolare la gestione delle pratiche, le persone interessate sono invitate a munirsi preventivamente di tutta la documentazione richiesta, anche in copia, e a prenotare un appuntamento utilizzando l’applicazione Book PA selezionando: “Ufficio Prestazioni Economiche (ISS) – Assegni Familiari – Domanda Assegno Familiare Integrativo” sul portale della Pubblica Amministrazione.

Si informa inoltre che l’Assegno Familiare Integrativo per il 2024 è stato liquidato con valuta in data 30 giugno 2026: l’importo erogato è visualizzabile tramite l’applicazione Arpa sul Portale della Pubblica Amministrazione, sezione Assegni Familiari.

L’ISS ha completato lo sviluppo di una importante novità dedicata alla gestione degli assegni integrativi: sarà possibile consultare online la propria posizione personale e lo storico dei contributi erogati dall’Istituto grazie al servizio “ARPA – Archivio Posizioni Assicurative”, accessibile dal portale della Repubblica di San Marino, www.gov.sm.

L’Ufficio Assegni Familiari rimane a disposizione per contatti telefonici dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, al numero 0549 994401.