Assen, nella sprint doppietta Trackhouse con Fernandez davanti a Ogura, Bez quarto

Il pilota di Viserba guadagna su Jorge Martin, quinto, e su Marc Marquez. Ottimo Bastianini ottavo

Marco Bezzecchi conquista un prezioso quarto posto nella sprint di Assen. Il pilota di Viserba esce alla distanza, rimane fuori dal podio, ma vince il duello con il rivale di scuderia Jorge Martin, solo quinto. Bez guadagna punti anche su Marc Marquez, che perde il confronto con Pecco Bagnaia, poi penalizzato. Marc davanti a Pecco, Ducati ufficiale non brillante, con un sesto e un settimo posto che non fanno sperare per la gara di domani, che, stando a quanto visto nel weekend, sarà un monopolio Aprilia. A sorpresa oggi si è imposta la Trackhouse: primo Raul Fernandez davanti a Ogura. La Ducati Vr46 è terza grazie al solito, costante Di Giannantonio. Buon piazzamento per Enea Bastianini, in scia a Marquez: il riminese sulla Ktm è ottavo.