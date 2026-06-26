Vasto incendio a Saludecio: intervento immediato dei Vigili del Fuoco anche con un elicottero

Il rogo ha anche lambito un'abitazione, che fortunatamente non è stata coinvolta dalle fiamme

A Saludecio nel primo pomeriggio di oggi (venerdì 26 giugno ). Un vasto incendio si è sviluppato in via San Giuseppe, lungo la strada provinciale 133. Per cause ancora in corso di accertamento, alcune sterpaglie hanno preso fuoco e, complice il caldo intenso e le alte temperature, le fiamme si sono propagate rapidamente, estendendosi ai campi circostanti. Il rogo ha anche lambito un'abitazione, che fortunatamente non è stata coinvolta dalle fiamme grazie al tempestivo intervento dei soccorritori. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con tre autobotti, supportati anche da un elicottero antincendio, impegnato nei lanci d'acqua dall'alto per contenere e spegnere il vasto fronte del fuoco. La polizia municipale giunta sul posto ha chiuso le strade attorno alla strada provinciale 133, per consentire le operazioni di soccorso e di spegnimento dell'incendio.

Operazione ancora in corso, seguiranno aggiornamenti.