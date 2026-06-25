"Patologia cardiaca dovuta al vaccino Covid": Maxi risarcimento per 51enne riminese

Riceverà un vitalizio di 12.000 euro al mese più 20.000 euro una tantum

Un 51enne riminese ha ottenuto un maxi risarcimento a seguito di una miocardite che, secondo il giudice, è stata conseguenza della vaccinazione anti Covid. A riportare la notizia è il Corriere della Sera. L'uomo, riferisce il quotidiano, ha avuto un malore nel 2022. Da quel momento ha dovuto sottoporsi a un'operazione per l'installazione di un defibrillatore sottocutaneo e a una terapia farmacologica. Il 51enne ha fatto ricorso alle vie legali: il Tribunale di Rimini ha stabilito un vitalizio di 12.000 euro l'anno, più 20.000 euro una tantum, a spese dello Stato, riconoscendo che la malattia cardiaca fosse dovuta a un effetto collaterale della vaccinazione anti Covid. L'uomo si era sottoposto ai tre vaccini, riportando subito delle "reazioni parestesiche agli arti inferiori", risolte spontaneamente. Poi la miocardite. Si legge nella sentenza del giudice: "L'anamnesi familiare e patologica remota non segnalavano patologie degne di nota. La situazione attuale è caratterizzata dalla costanza di terapia medica e controlli; ha ripreso l'attività lavorativa con riferita prescrizione di limitazioni".

"Nel caso in esame - prosegue la sentenza - appare quindi riconoscibile la sussistenza di una correlazione patogenetica (costituente un nesso causale di maggiore probabilità e non una mera successione temporale) tra il danno miocarditico correlato all'attività del vaccino mRNA, seppure raro ma apprezzabile sulla base delle risultanze della diagnostica per immagini anche in assenza di un dato clinico o immuno-istologico, e la successiva evoluzione in cardiomiopatia evolutiva manifestatasi con l'episodio aritmico".