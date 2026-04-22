Assieme al marito perseguita l’ex amante e la moglie di lui: rinviati a giudizio

I due imputati avrebbero preso di mira la coppia con messaggi, appostamenti e raid sotto casa

Marito 55enne e moglie 49enne saranno processati il prossimo 24 settembre, presso il Tribunale di Rimini, accusati di stalking nei confronti di altri due coniugi, lei 53 anni e lui 56, entrambi italiani. La coppia a processo, per fatti risalenti al 2021 e al 2022, è difesa dall'avvocata Cinzia Bonfantini ed è formata da un riminese e da una milanese: quest'ultima aveva avuto una relazione extraconiugale con l'uomo vittima di stalking. Secondo quanto riferito in denuncia, le condotte persecutorie sono state di vario tipo: da lettere con minacce a telefonate e messaggi sms inviati anche ai familiari della coppia perseguitata, fino a veri e propri blitz sotto la loro abitazione. In un'occasione, i due imputati, a bordo della loro auto, hanno finto di investire la 53enne, in sella alla sua bicicletta, per poi urlarle frasi minacciose. In un'altra le vetture dei malcapitati coniugi hanno subito danneggiamenti ai tergicristalli e ai finestrini. Ricorrente, secondo quanto denunciato, la frase “Hai rovinato la mia famiglia”, rivolta al 56enne. Gli imputati, infatti, avrebbero accusato l’uomo di aver costretto la 49enne a rapporti sessuali contro la sua volontà.