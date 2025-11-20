Associazioni e un imprenditore locale insieme per donare un nuovo ecografo alla sanità riminese

Un nuovo ecografo per il Centro di Prevenzione Oncologica di Rimini, Cattolica e Novafeltria grazie alla solidarietà del territorio

Un nuovo ecografo è stato donato al Centro di Prevenzione Oncologica di Rimini, Cattolica e Novafeltria grazie all’impegno congiunto delle associazioni di volontariato e dell’imprenditoria locale: Crisalide, Punto Rosa, Ail, Ior, Lions Club Santarcangelo e Vici Group Spa di Santarcangelo.

Questa donazione rappresenta la continuazione di una virtuosa collaborazione avviata negli ultimi anni, che ha già permesso di dotare il Centro di due ulteriori apparecchiature ecografiche di ultima generazione.

L’ecografo, di elevata qualità costruttiva, è equipaggiato con una sonda progettata specificamente per le esigenze della senologia diagnostica.

L’esame ecografico riveste un ruolo fondamentale in questo ambito: consente infatti di caratterizzare con precisione la natura delle lesioni, distinguendo quelle solide da quelle liquide, e di orientare eventuali approfondimenti diagnostici, come il prelievo con ago. In questi casi, l’ecografia rappresenta inoltre la guida per la maggior parte dei prelievi bioptici.

Si tratta di una donazione frutto di una vera e propria rete solidale, composta da realtà eterogenee: associazioni storicamente impegnate nella tutela della salute femminile, associazioni attive nella ricerca, assistenza e formazione in ambito oncologico, club di servizio dedicati a iniziative umanitarie e imprese del territorio.

Con l’arrivo di questa nuova apparecchiatura si completa l’ammodernamento del parco ecografi del Centro di Prevenzione Oncologica, ora interamente rinnovato in tutti e tre i presidi: Rimini, Cattolica e Novafeltria.