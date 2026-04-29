Assolto dall’accusa di stalking: "Rapporti reciproci con l’ex"

Condannato però a 6 mesi (pena sospesa) per violazione del divieto di avvicinamento

Assolto dall’accusa di stalking un 47enne riminese nei confronti dell’ex compagna. Il giudice Luca Gessaroli ha stabilito che i contatti tra i due fossero reciproci, facendo così cadere l’impianto accusatorio, nonostante la richiesta del pm di oltre due anni di carcere.

L’uomo, difeso dall’avvocata Carlotta Angelini, è stato comunque condannato a 6 mesi, con pena sospesa, per aver violato il divieto di avvicinamento disposto nei suoi confronti.

I fatti risalgono al dicembre 2023, quando il 47enne era stato arrestato dopo una lite degenerata: la donna lo accusò di aggressioni e violenze, anche sessuali. Dopo il carcere, per lui era scattata la misura cautelare.

Nel corso del processo è però emerso che, nonostante il divieto, i due avrebbero continuato a frequentarsi e sentirsi di comune accordo. Elemento decisivo che ha portato all’assoluzione per stalking, ma non ha evitato la condanna per la violazione delle prescrizioni del giudice.