Assoluti di nuoto a Riccione, Razzetti domina i 100 farfalla

Il ligure firma il miglior tempo in 52”01, bene anche Gargani e Burdisso. Toma guida i 100 dorso femminili davanti a Velati

I 100 farfalla alzano il sipario e preannunciano battaglia in apertura di pomeriggio nella quarta giornata degli Assoluti allo Stadio del Nuoto di Riccione. Comanda un arrembante Alberto Razzetti che, dopo aver vinto nella doppia distanza ed essersi preso il pass continentale anche nei 200 misti vinti da Jacopo Barbotti, intanto piazza un notevole 52"01. Il 27enne ligure di Lavagna nuota la seconda prestazione personale, a sette centesimi dal 51"94 siglato un anno fa, con un passaggio estremamente controllato in 24"34 e un ritorno più sostenuto in 27"67; alle spalle del polivalente azzurro, il vincitore dei 50 Lorenzo Gargani con il personale in 52"18 (precedente 52"34) e un sornione Federico Burdisso in 52"30. Cerca una nuova ambasciatrice, dopo il ritiro di Margherita Panziera, il dorso. Nei 100, intanto, c'è lo squillo di una solida Federica Toma. La 24enne di Gallipoli è la più veloce in 1'01"80, due centesimi più veloce della sorprendente Aurora Velati che scende per la prima volta in carriera sotto l'1'02 ed è seconda in 1'01"82, che cancella l'1'02"32 registrato agli Assoluti 2025. Appuntamento per le finali alle 17.15 su Raisport.