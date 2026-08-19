Asta combattuta fino all'ultimo: ma il Rimini riacquista il marchio

L'asta ha avuto ben 16 offerte, il marchio venduto al prezzo della prima asta

La prima asta, prezzo 25.000 euro, era andata praticamente deserta. La seconda, che si è conclusa oggi, ha visto prevalere il nuovo Rimini, che però dovrà versare i 25.000: con gli oneri sono in totale 32.025 euro. L'asta è stata combattuta e si è protratta per quasi mezz'ora dalla scadenza delle 12 (ogni rilancio comportava tre minuti extra per eventuali contro rilanci), con 16 offerte totali. Alla fine l'ha spuntata la nuova società biancorossa, come anticipa il Corriere Romagna. Non è ancora chiaro se in campo vi fosse un solo altro contendente: dalla cronologia delle offerte, l'impressione è che la partita riguardasse tre acquirenti.