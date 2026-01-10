Astronauta della Crew-11 sta male: rientro fissato per il 14 gennaio

Emergenza medica in orbita: Nasa e SpaceX pianificano il ritorno dell'equipaggio

La Nasa ha comunicato che, in collaborazione con SpaceX, sta lavorando per consentire ai membri della missione SpaceX Crew-11 di rientrare dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Il rientro non avverrà prima delle 17:00 ora della costa orientale degli Stati Uniti, corrispondenti alle 22:00 Gmt, di mercoledì 14 gennaio, e rimane subordinato alle condizioni meteorologiche.

All’inizio della settimana, l’agenzia spaziale statunitense aveva reso noto di stare valutando un rientro anticipato dell’equipaggio rispetto al programma iniziale. La decisione è legata a un problema medico che coinvolge uno degli astronauti attualmente a bordo della ISS. La Nasa non ha fornito ulteriori dettagli sulle condizioni di salute dell’astronauta, sottolineando tuttavia che la situazione è costantemente monitorata e gestita nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

La missione Crew-11 fa parte del programma di voli commerciali con equipaggio della Nasa, realizzato in collaborazione con SpaceX, e rappresenta un elemento chiave per garantire la presenza umana continua sulla Stazione Spaziale Internazionale. Ulteriori aggiornamenti sul rientro dell’equipaggio saranno comunicati nei prossimi giorni, in base all’evoluzione delle condizioni mediche e ambientali.