Atlantica torna a brillare: restyling totale e una stagione ricca di novità

Lo storico parco acquatico di Cesenatico riapre il 6 giugno

Atlantica si prepara a inaugurare una nuova stagione all’insegna del rinnovamento. Il 6 giugno riapre il parco acquatico di Cesenatico, unico nella provincia di Forlì-Cesena, di proprietà del Comune e gestito da Around Sport attraverso la controllata Atlantica Cesenatico.

La struttura, estesa su 100mila metri quadrati, si presenta completamente riqualificata, con nuovi servizi e spazi pensati per famiglie, bambini, giovani e adulti. L’animazione accompagnerà il pubblico per tutta la giornata, dal mattino alla sera, sul palco della Piscina Onde e nelle aree dedicate ai più piccoli, con attività di miniclub.

Tra le principali novità della stagione spicca la nuova spa, dotata di due vasche idromassaggio, sauna, bagno turco e cabina del sale. Collegato al centro benessere anche un punto ristoro con frullati, centrifugati, insalate e piatti a base di prodotti biologici e integrali.

Rinnovata anche l’Area spiaggia, con campi da beach volley e beach tennis a disposizione dei visitatori, oltre ai campi da basket. Il parco sarà aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 19 fino a domenica 6 settembre, con animazione firmata Wellontour, musica, balli e giochi.

«Stiamo preparando Atlantica 2.0 per celebrare i dieci anni di gestione Around Sport», sottolinea il presidente Luca Brandolini. «Il restyling rappresenta un’importante operazione di rilancio, con omaggi per gli abbonati, nuove partnership e un’estate ricca di eventi. Oltre alla spa, debutta l’Atlantica Family Restaurant, aperto anche agli esterni da via Magellano per l’asporto. In programma anche una rassegna di youtuber con Andrea Prada e il concerto evento di Luk3».

Il direttore Denis Romani aggiunge: «Vogliamo offrire ai visitatori un’esperienza immersiva nel mondo di Atlantica. Siamo un parco per famiglie, ma anche un luogo con tante proposte per giovani e adulti che vogliono divertirsi».