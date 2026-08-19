Atlantica, venerdì arriva il vincitore di Amici Lorenzo Salvetti

Il giovane cantautore veronese sarà protagonista dalle 16: musica, emozioni e divertimento nel parco acquatico di Cesenatico

Musica, emozioni e divertimento nel cuore dell’estate. Venerdì 21 agosto, alle 16, Atlantica ospiterà Lorenzo Salvetti, giovane cantautore veronese e vincitore della venticinquesima edizione di “Amici di Maria De Filippi”. L’appuntamento trasformerà il rinnovato parco acquatico di Cesenatico in un punto d’incontro tra musica, pubblico giovane e autentiche “summer vibes”.

Classe 2007, Salvetti ha intrapreso un percorso artistico che in pochi anni gli ha permesso di conquistare il pubblico televisivo e musicale. Nel 2024 ha partecipato a “X Factor” nel team di Achille Lauro, raggiungendo la finale e classificandosi al quarto posto. L’anno successivo è entrato nella scuola di “Amici”, diventando il primo artista a passare dalla finale del talent di Sky al programma di Canale 5 nell’arco di dodici mesi.

Ad “Amici” si è imposto grazie alla sua sensibilità interpretativa e a una crescita costante, fino alla vittoria finale e alla conquista del Premio Spotify Singles. Cantautore e polistrumentista, propone uno stile legato al cantautorato italiano contemporaneo, personale e fortemente emozionale. Tra i suoi brani figurano “Stupida vita”, “Prima di te e dopo” e “Dimmelo tu”, raccolti nell’EP d’esordio “Stupida vita”, pubblicato da Atlantic Italy e Warner Music Italy.

L’arrivo di Salvetti rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione di Atlantica, dopo gli incontri con Luk3, Angie, I Maturi e Grelmos. Il calendario proseguirà il 23 agosto con una nuova giornata firmata Chupa Chups.

«Vogliamo creare occasioni capaci di coinvolgere pubblici diversi e rendere ogni giornata al parco ancora più speciale», sottolinea il presidente Luca Brandolini. «Siamo felici di accogliere uno dei giovani protagonisti della musica italiana – aggiunge il direttore Denis Romani – per un evento che saprà regalare emozioni».

Gestito dal gruppo cesenate Round Sport, Atlantica ha inaugurato una nuova fase della propria storia, rinnovando gli spazi e affiancando alle piscine e alle attrazioni un programma capace di unire divertimento, musica e socialità.