Rimini, accoltellamento in spiaggia: caccia al branco dopo la rissa tra stabilimenti

Tre giovani feriti nella notte tra sabato e domenica. Indagini serrate dei Carabinieri per rintracciare gli altri partecipanti

Non si fermano le indagini del Nucleo investigativo dei carabinieri di Rimini sull'accoltellamento avvenuto nella notte tra sabato e domenica sulla spiaggia cittadina, tra gli stabilimenti 5, 6 e 7, in una zona verso la riva non coperta da telecamere. Coinvolti tre giovani tunisini, tra i 19 e i 23 anni, regolari in Italia ma residenti fuori provincia.



Il più grave, colpito al fianco, è stato operato al Bufalini di Cesena: la prognosi è riservata ma non è in pericolo di vita. Gli altri due, feriti più lievemente, sono già stati dimessi. Tutti e tre verranno presto sentiti dai militari per ricostruire dinamica e motivi della rissa.



Alla zuffa avrebbero partecipato almeno altre tre persone, forse anche di più, forse anch'esse tunisine, ora ricercate. Sull'arenile non sono stati trovati coltelli, ma il loro utilizzo è certo in base al tipo di ferite riscontrate. I carabinieri attendono anche gli esiti degli esami alcolemici e tossicologici sui tre feriti. La Procura di Rimini ha intanto aperto un fascicolo contro ignoti per lesioni personali aggravate.