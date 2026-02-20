Altarimini

Atleti riminesi della Golden Club pronti per i Campionati Italiani di corsa campestre a Selinunte

L’assessore allo sport Michele Lari ha incontrato il gruppo prima della trasferta in Sicilia per la Festa del Cross 2026

A cura di Grazia Antonioli Redazione
20 febbraio 2026 11:12
Atleti riminesi della Golden Club pronti per i Campionati Italiani di corsa campestre a Selinunte -
Rimini
Sport
Condividi

L'assessore allo sport Michele Lari ha incontrato ieri in Comune alcuni degli atleti riminesi che domenica scenderanno in pista al Parco Archeologico di Selinunte per i Campionati Italiani di corsa campestre.

Un momento di saluto e di augurio prima di una trasferta importante.

Gli atleti della A.S.D. Golden Club Rimini che questo fine settimana prenderanno parte alla Festa del Cross 2026, i Campionati Italiani di corsa campestre organizzati dalla FIDAL, in programma sabato 21 e domenica 22 febbraio nella straordinaria cornice del Parco Archeologico di Selinunte, a Castelvetrano (TP) sono Chiara Sabattini, nella categoria Juniores Donne e Bryan Schiaratura, nella categoria Promesse Uomini e nella Staffetta Assoluta Uomini, insieme ai compagni Matteo Gambuti e Alessandro Salvatori. Il gruppo sarà accompagnato da Gionni Schiaratura e Florinda Neri.

La manifestazione, uno degli appuntamenti più attesi del calendario dell'atletica leggera nazionale, accoglierà circa 2.000 atleti provenienti da tutta Italia, impegnati in gare individuali e a squadre che spazieranno attraverso tutte le categorie, dai Cadetti agli Allievi, dai Juniores fino ai Senior e ai Master.

«Auguro agli atleti della Golden Club una gara intensa e ricca di soddisfazioni – ha dichiarato l'assessore Michele Lari –. Rappresentare Rimini in una competizione nazionale di questo livello, per di più in un contesto di eccezionale bellezza come il sito archeologico di Selinunte, è motivo di orgoglio per tutta la nostra città. La Festa del Cross non è solo competizione: è un weekend di sport, passione e condivisione, dove atleti, famiglie, tecnici, volontari e appassionati si ritrovano per celebrare insieme l'atletica all'aperto, valorizzando al tempo stesso territorio e cultura».

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini