Atleti riminesi della Golden Club pronti per i Campionati Italiani di corsa campestre a Selinunte

L’assessore allo sport Michele Lari ha incontrato il gruppo prima della trasferta in Sicilia per la Festa del Cross 2026

L'assessore allo sport Michele Lari ha incontrato ieri in Comune alcuni degli atleti riminesi che domenica scenderanno in pista al Parco Archeologico di Selinunte per i Campionati Italiani di corsa campestre.

Un momento di saluto e di augurio prima di una trasferta importante.

Gli atleti della A.S.D. Golden Club Rimini che questo fine settimana prenderanno parte alla Festa del Cross 2026, i Campionati Italiani di corsa campestre organizzati dalla FIDAL, in programma sabato 21 e domenica 22 febbraio nella straordinaria cornice del Parco Archeologico di Selinunte, a Castelvetrano (TP) sono Chiara Sabattini, nella categoria Juniores Donne e Bryan Schiaratura, nella categoria Promesse Uomini e nella Staffetta Assoluta Uomini, insieme ai compagni Matteo Gambuti e Alessandro Salvatori. Il gruppo sarà accompagnato da Gionni Schiaratura e Florinda Neri.

La manifestazione, uno degli appuntamenti più attesi del calendario dell'atletica leggera nazionale, accoglierà circa 2.000 atleti provenienti da tutta Italia, impegnati in gare individuali e a squadre che spazieranno attraverso tutte le categorie, dai Cadetti agli Allievi, dai Juniores fino ai Senior e ai Master.

«Auguro agli atleti della Golden Club una gara intensa e ricca di soddisfazioni – ha dichiarato l'assessore Michele Lari –. Rappresentare Rimini in una competizione nazionale di questo livello, per di più in un contesto di eccezionale bellezza come il sito archeologico di Selinunte, è motivo di orgoglio per tutta la nostra città. La Festa del Cross non è solo competizione: è un weekend di sport, passione e condivisione, dove atleti, famiglie, tecnici, volontari e appassionati si ritrovano per celebrare insieme l'atletica all'aperto, valorizzando al tempo stesso territorio e cultura».