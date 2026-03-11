Disavventura per il noto imprenditore riminese: "Finestrini auto distrutti per portare via 3 euro"

Lo racconta lo stesso imprenditore, Lucio Paesani, sulla propria pagina Facebook

Disavventura per Lucio Paesani, noto imprenditore riminese. È lui stesso a raccontarlo sulla propria pagina Facebook. L'auto di Paesani, parcheggiata tra via Flaminia e viale Tripoli, è stata infatti vandalizzata nella notte tra martedì e mercoledì (10-11 marzo): qualcuno ha rotto i finestrini portando via gli spiccioli contenuti all'interno. "Macchina devastata per 3 euro e 45 centesimi", riferisce Paesani, precisando di lasciare l'auto aperta "proprio per evitare questo".

L'imprenditore, nel raccontare l'episodio, rilancia delle considerazioni personali su immigrazione e giustizia, parlando di "frustazione dei disperati e rabbia degli italiani che a mattine alterne trovano questi regalini". Paesani non presenterà denuncia: "Il tempo perso ha un valore superiore rispetto alla cattura di un disperato".