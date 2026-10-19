Atletica 75 Cattolica, argento regionale per Francesco Pecci nel getto del peso

Al Trofeo delle Province di Bologna convocati tre giovani atleti cattolichini: Samuele Tagliabracci chiude quinto nel vortex, mentre Beatriz Perdomo è selezionata come riserva nella categoria Ragazze

Domenica 11 ottobre, a Bologna, tre giovani atleti dell’Atletica 75 di Cattolica sono stati convocati per il 𝑇𝑟𝑜𝑓𝑒𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑐𝑒, un importante appuntamento regionale che riunisce i migliori talenti della categoria Ragazzi.

Gli atleti cattolichini si sono fatti valere in questa competizione: Francesco Pecci si conferma tra i migliori della regione, conquistando la medaglia d’argento nel getto del peso. Samuele Tagliabracci, invece, ottiene un ottimo 5° posto nel lancio del vortex.

Gloria anche per Beatriz Perdomo, al suo primo anno nella categoria Ragazze, che riceve la convocazione come riserva.

“Complimenti a tutti e tre – commenta la società Atletica 75 Cattolica -. Essere convocati per rappresentare la propria provincia è già un traguardo importante, frutto dell’impegno e della costanza dimostrati durante l’anno. Continuate così”.