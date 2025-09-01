Atletica 75 Cattolica celebra i suoi maestri con una giornata speciale di formazione

Un’esperienza pensata per chi accompagna ogni giorno bambini e ragazzi nello sport e nella vita

Nel calendario delle celebrazioni per i 50 anni di Atletica 75 Cattolica, il mese di settembre riserva un appuntamento unico, dedicato a chi ogni giorno accompagna bambini e ragazzi nel loro percorso sportivo ed educativo: gli insegnanti.

La società sportiva cattolichina ha scelto di organizzare un’iniziativa formativa, che avrà luogo martedì 9 settembre, in un luogo suggestivo e segreto, che verrà svelato solo poco prima dell’evento. Un contesto speciale, pensato per sottolineare il valore di un momento che vuole essere più di un semplice aggiornamento: un’esperienza capace di unire professionalità, gioco e condivisione.

Due parole guideranno l’incontro: formazione continua. Sono il sostantivo e l’aggettivo che meglio rappresentano il senso di questa iniziativa. Perché educazione e sport richiedono la capacità di crescere senza smettere mai di imparare. E questa volta i “maestri” vestiranno i panni dei bambini curiosi, pronti a mettersi in gioco con leggerezza, ma in una veste professionale nuova e arricchente.

“Per Atletica 75 Cattolica, i maestri non sono solo istruttori: sono la spina dorsale dell’associazione, figure da stimolare, sostenere e accompagnare – spiega il presidente dell’Atletica 75, Luca Ercolessi -. Questo momento formativo nasce come un’esigenza, ma vuole diventare una buona abitudine: uno spazio in cui allenare non solo i muscoli, ma anche lo sguardo e il cuore”.

“L’obiettivo è che i riflessi di questa esperienza si riversino nell’ambiente sportivo quotidiano, quel luogo che per tanti diventa una seconda casa, fatto di impegno, sorrisi e relazioni. L’appuntamento, quindi, è fissato per settembre: ci arriveremo carichi di energia, pronti a vivere insieme un nuovo inizio” – conclude Ercolessi.

La società sportiva cattolichina sta scaldando i motori per la nuova stagione agonistica che scatterà il 15 settembre.