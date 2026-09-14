Atletica 75 Cattolica, ripartono i corsi: al via anche gli “Sport Speciali”

Dal 14 settembre riaprono le iscrizioni alle attività della società. Il corso dedicato ai ragazzi con disabilità punta su movimento, autonomia e fiducia nelle proprie capacità

Ripartono i corsi in casa Atletica 75 di Cattolica. Da lunedì 14 settembre, insieme a quelli di Ginnastica Artistica, Podismo. Atletica, Tessuti Aerei, Ginnastica per adulti, sono aperte le iscrizioni anche agli “Sport Speciali” rivolti ai ragazzi con disabilità.

Un movimento, un piccolo traguardo, una nuova sfida. Ogni passo può diventare un’occasione per scoprire le proprie capacità. La conquista più bella è scoprire: “Ce la posso fare”.

“Il nostro corso di Sport Speciali nasce con un obiettivo importante: accompagnare i ragazzi verso una maggiore autonomia, partendo dal gesto motorio – spiega il presidente Luca Ercolessi -.Attraverso il movimento, il gioco e le attività proposte, lavoriamo per aiutarli a diventare più forti, intraprendenti e consapevoli delle proprie possibilità. Ogni esperienza è un’opportunità per mettersi alla prova, affrontare nuove sfide e superare, un passo alla volta, i propri limiti.

“Ogni progresso, piccolo o grande, merita di essere riconosciuto e vissuto con gioia. Il nostro scopo è accompagnare ciascun ragazzo nel proprio percorso, valorizzando le sue capacità e rispettando i suoi tempi – conclude Ercolessi -.Movimento, autonomia, fiducia e felicità: insieme, una conquista alla volta”.