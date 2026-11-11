Atletica 75 Cattolica, tre premi alla Festa regionale dell'atletica

A Cervia riconoscimenti per Massimo Piovaticci, Rikardo Shytaj e Lucia Andreani, protagonisti di una stagione ricca di risultati

Tre riconoscimenti per Atletica 75 di Cattolica alla Festa dell’Atletica Emilia-Romagna, andata in scena sabato 7 novembre al Club Hotel Dante di Cervia. Una giornata dedicata agli atleti, ai tecnici, ai dirigenti e a tutte le persone che contribuiscono alla crescita dell'atletica regionale. La società cattolichina è stata premiata per il lavoro svolto e i risultati ottenuti nella stagione. A Massimo Piovaticci è stata assegnata la Quercia di primo grado, riconoscimento per il suo impegno negli anni come tecnico e dirigente.

Premi anche per due atleti protagonisti ai Campionati Italiani di categoria. Rikardo Shytaj ha conquistato il terzo posto nel salto in alto, risultato che gli è valso il riconoscimento. Stesso piazzamento e stessa specialità per Lucia Andreani, anche lei salita sul podio tricolore con una medaglia di bronzo. Soddisfatto il presidente di Atletica 75, Luca Ercolessi: "Tre premi che ci rendono particolarmente orgogliosi. Perché dietro ogni risultato ci sono allenamenti, sacrifici, passione e persone che, dentro e fuori dalla pista, lavorano ogni giorno per far crescere il nostro sport". Ercolessi ha infine rivolto i complimenti ai tre premiati, ringraziandoli per aver rappresentato i colori della società cattolichina.