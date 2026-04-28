Atletica, buon avvio di stagione outdoor per la San Marino Athletics Academy
Tra Modena e Urbino arrivano risultati incoraggianti: Gasperoni a 10.87 nel triplo, Lazzari migliora il personale sui 1000 metri e Casali supera 1.62 nel salto in alto
A cura di Redazione
28 aprile 2026 10:52
Esordio stagionale outdoor per gli atleti della San Marino Athletics Academy. Sabato 25 aprile, Giulia Gasperoni balza a 10.87m nel salto triplo al Trofeo Liberazione a Modena. In contemporanea, ma a Urbino, Luca Lazzari ottiene la migliore prestazione personale sui 1000m correndo in 3’00’’66. Domenica, 26 aprile, Lucia Casali inizia la stagione all’aperto superando l’asticella a 1.62m allo Stadio di Modena.