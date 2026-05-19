Atletica e spettacolo: Misano pronta per i Campionati Italiani Master

Misano torna protagonista con prove multiple e 5 km in notturna

Conto alla rovescia per i Campionati Italiani Master di Atletica Leggera, in programma a Misano il 23 e 24 maggio 2026. La macchina organizzativa è ormai a pieno regime, come confermato nella conferenza stampa di presentazione che si è tenuta questa mattina, 19 maggio, nella Sala del Consiglio Comunale della città romagnola.

A illustrare i dettagli dell’evento sono intervenuti l’assessora regionale al Turismo, Commercio e Sport Roberta Frisoni, con un videomessaggio di saluto, il sindaco di Misano Fabrizio Piccioni e Licia Pari, direttore tecnico dell’Atletica Santamonica, società organizzatrice della manifestazione e l’Assessore comunale allo Sport Filippo Valentini.

Così apre Roberta Frisoni, Assessora al Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia – Romagna: “I Campionati Italiani Master di Atletica Leggera sono uno degli eventi supportati dalla Regione Emilia – Romagna che consentono di destagionalizzare e vivere il nostro territorio anche in un momento diverso dai tradizionali mesi estivi. Anche l’edizione 2026 siamo certi porterà tantissimi partecipanti e accompagnatori a Misano Adriatico. A tutti gli atleti rivolgo il mio in bocca al lupo: sono certa che sarà un’altra edizione straordinaria”.

L’evento torna a Misano Adriatico dopo il grande successo del 2025 che ha visto migliaia tra atleti, tecnici ed accompagnatori invadere la città e riempire le tribune dello Stadio Santamonica e questo il commento del Sindaco di Misano Adriatico Fabrizio Piccioni “L’assegnazione dei Campionati Italiani Master 2026 è conseguenza del grande successo ottenuto dalla manifestazione lo scorso anno. Ospitare un evento di tale rilievo è possibile grazie ad un impianto di qualità, che lo scorso anno abbiamo inaugurato proprio con i Campionati Italiani dopo gli interventi di manutenzione e restyling, e al grande lavoro organizzativo dell’Atletica Santamonica. Eventi come questo si confermano preziosi per il nostro Comune: il turismo legato allo sport, infatti, è la seconda fonte di presenze dopo quello balneare”

Gli fa eco l’Assessore allo Sport del Comune di Misano Filippo Valentini “Abbiamo ancora vivo il ricordo dell’edizione dello scorso anno che ha portato sul nostro territorio oltre 3.000 partecipanti. Quest’anno siamo pronti a replicare con un programma ricco di novità rese possibili anche grazie alla collaborazione tra Atletica Santamonica, Team Misano e Misano World Circuit. Sinergie come queste fanno crescere sempre più la manifestazione ottenendo risultati altrimenti difficili da raggiungere”.

L’edizione 2026 introduce importanti novità dal punto di vista sportivo con l’inserimento delle prove multiple, epthatlon per le donne e decathlon per gli uomini e soprattutto l’arricchimento tecnico delle staffette che sono la vera festa dell’atletica leggera.

Accanto al programma tradizionale, farà il suo debutto ai Campionati Italiani la 5 km su strada, distanza pensata per ampliare la partecipazione degli atleti e rendere ancora più dinamica e coinvolgente la manifestazione. Ma questa gara avrà una entusiasmante novità: difatti il percorso si snoderà tra le famose curve del Misano World Circuit e si correrà in notturna per una atmosfera ancora più adrenalinica anche grazie al supporto di Team Misano che interviene con Stefano Amanzio “Collaboriamo con la società Atletica Santa Monica già da diversi anni. Quando ci hanno chiesto collaborazione per organizzare la 5 chilometri non abbiamo esitato a rispondere di sì, prestando quella che è la nostra esperienza nell’organizzazione di gare su strada”.

Licia Pari, Vicepresidente Atletica Santamonica commenta così questa nuova assegnazione “Prima di tutto porto i saluti del nostro Presidente Franco Zamagni. Saranno due giornate ricche di gare, tra prove multiple, staffette e la 5 km su strada, quest’ultima novità per la FIDAL nazionale. Grazie alla collaborazione con il Misano World Circuit, porteremo la partenza della 5km in autodromo, con arriva sulla pista dello Stadio Santa Monica. Tutto questo è possibile anche grazie alla bella sinergia che si è istaurata con il Team Misano ed il Misano Calcio. Grande merito di questa organizzazione brillante, infine, va alla professionalità di Marco Aloi”.

L'organizzazione dei Campionati Italiani è affidata anche quest’anno all’Atletica Santamonica Misano che sta lavorando da mesi al fine di rendere la città degna dell’alto livello tecnico delle competizioni ma anche per confermarsi nel pieno delle capacità organizzative e per l’accoglienza, attestandosi come una delle sedi più apprezzate del circuito Master. Un successo che ha generato un importante indotto turistico per il territorio, rafforzando il legame tra sport e promozione locale, obiettivo principale della Regione Emilia-Romagna.

Il lavoro di squadra continua e l’Atletica Santamonica Misano, ha costruito una rete di collaborazione con Comune di Misano, Regione Emilia-Romagna, FIDAL nazionale e regionale, Misano World Circuit, Visit Misano, e l’agenzia MOAB, già attiva nell’organizzazione di grandi eventi sportivi internazionali come MotoGP e Formula 1.

I contenuti sono stati illustrati dal Responsabile Operativo Marco Aloi “Veniamo da un’edizione 2025 da record, come dimostrano i numeri fotografati da SG Plus, che ha misurato l’impatto della manifestazione: oltre un milione di euro è l’indotto per il territorio, una cifra molto elevata così come l’indotto differito, che ammonta a oltre 200 mila euro. Quest’anno la partecipazione sarà ancora più ampia, anche grazie all’organizzazione della 5 chilometri su strada, che abbiamo accettato come una sfida. Sono 450 i partecipanti solo per questa gara, il 40% in più rispetto all’edizione dello scorso anno a Castenaso. Sarà una gara in notturna, con partenza suggestiva in pista a Misano World Circuit grazie alla collaborazione con il Direttore Andrea Albani ed il suo staff. e arrivo allo Stadio Santa Monica. Sono oltre 200, invece, le staffette iscritte che correranno con il testimone ufficiale della manifestazione realizzato secondo gli standard World Athletics, grazie alla partnership con Prodi Sport, nostro braccio operativo per il merchandising. Un ricordo che, insieme alla maglietta ufficiale in tessuto tecnico Joma, porterà il nome di Misano in giro per l’Italia. Un particolare ringraziamento a tutti i volontari che hanno già dato la propria disponibilità e che senza i quali tutto questo non sarebbe possibile”.

L’obiettivo è offrire non solo una competizione di alto livello, ma un’esperienza completa e coinvolgente per atleti e famiglie e grazie alla partnership con Summertrade (gruppo IEG), gli atleti potranno usufruire di un’offerta ristorativa dedicata presso il Ristorante Santamonica, accessibile in pochi metri a piedi dal campo gara, con servizio self-service a prezzi agevolati per pranzo e cena durante tutta la manifestazione.

A pochi giorni dall’inizio dell’evento, tutto è pronto per accogliere il mondo Master a Misano. L’iniziativa è resa possibile anche grazie al supporto di partner privati come Acqua Smeraldina, una delle acqua più premiate al mondo, DOLE la più grande multinazionale produttrice di frutta e verdura fresca al mondo e che tramite la filiale Dole Italia, distribuisce nel nostro Paese banane, ananas, mango, avocado e altri prodotti freschi e RIVIERABANCA, l’istituto di Credito Cooperativo delle province di Rimini, Forlì-Cesena e Pesaro e Urbino con 45 filiali capillarmente distribuite tra Rimini e Pesaro, Valmarecchia, Valconca, Vallefoglia, Cesenatico ed il suo entroterra.