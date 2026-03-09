Atletica, Olimpus San Marino da applausi: tre Campioni Italiani e risultati di alto livello ad Ancona

Arnold, Brigida e Ferroni trascinano il team ai vertici dei Master italiani

Una serie di primi posti e titoli di Campioni Italiani Master, ottimi risultati per Olimpus San Marino Atletica ai campionati italiani indoor master di Ancona che si sono tenuti weekend scorso al PalaCasali.

Apre la serie di successi Katrin Arnold, prima nel martello 4kg con la misura di 32.14 e Campionessa SF35, seguita dalla doppietta di Mario Brigida che conquista la prima posizione sui 60m (7.08) e sui 200m (21.96) SM40 e titolo di Campione Italiano; primo posto anche per Lorenzo Ferroni nel salto con l’asta con la misura di 4.11 Campione Italiano SM35

Terzo posto nel peso 5kg con la misura di 12.13 per Paolo Santagada, che ottiene anche un buon 33.48 nel disco 1kg SM60, seguito da Sokol Shepetja quarto sui 60m con 7.84 SM55 e da Matteo Tagliaferri che sempre sui 60m ottiene un buon 8.40 SM55; Chiudono la serie di risultati i due ottimi tempi di Marcello Carattoni sui 60m (7.77) e sui 200m (25.22) SM50.