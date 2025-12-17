Atletica Santamonica celebra il 2025 tra record e successi

Victoria Costantin, Elena Borghesi e altri protagonisti valorizzano i risultati della stagione

Tantissime adesioni e un clima di grande partecipazione hanno accompagnato la Festa dell’Atletica Santamonica di Misano, svoltasi domenica 14 dicembre a pranzo presso il Centro del Bianco di Misano. Un momento conviviale molto sentito, che ha permesso ad atleti, tecnici, dirigenti, famiglie e sostenitori di ritrovarsi per rivivere insieme i momenti più significativi di un 2025 straordinario.

Ad aprire il pranzo sociale è stato il Presidente Franco Zamagni, che ha salutato i presenti sottolineando con orgoglio la grande partecipazione:

Il 2025 si conclude come un anno di grande soddisfazione per la nostra società, ricco di risultati significativi e momenti di particolare valore. Tra questi, l’eccellente organizzazione dei Campionati Italiani Master, resa possibile grazie all’impegno dei ragazzi, dei volontari e al supporto del Comune, e la straordinaria forza della squadra Master, esempio concreto di come lo sport non abbia età. Il record italiano di Victoria Costantin nei 200 metri rappresenta un traguardo di assoluto prestigio e un punto di riferimento per le nuove generazioni. Un sentito ringraziamento va infine a tutto il direttivo per il lavoro svolto nel corso dell’anno.

È poi intervenuto l’Assessore allo Sport del Comune di Misano Adriatico, Filippo Valentini, portando i saluti del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale: Complimenti a una società che corre tanto e corre bene. L’Atletica Santamonica porta il nome di Misano in Italia e nel mondo, rendendoci orgogliosi. Lo scudetto tricolore conquistato è un risultato di grande prestigio per l’intera comunità e il movimento Master è un esempio prezioso per i giovani e per tutto lo sport locale. Grazie al presidente Zamagni e a tutta la società.

Un momento particolarmente significativo è stato l’intervento di Federica Benvenuti, in rappresentanza del Consiglio dell’Atletica 75 Cattolica, che ha consegnato una medaglia simbolica alla società Santamonica:

La medaglia celebrativa dell’Atletica 75 e dei suoi 50 anni di attività è il nostro regalo all'Atletica Santamonica, simbolo dell’amicizia che ci lega e con l’augurio di poter arrivare anche voi a festeggiare 50 anni e più!

A chiudere gli interventi istituzionali è stata Licia Pari, Vicepresidente dell’Atletica Santamonica e Direttore Tecnico, che ha ringraziato l’Assessore Valentini, Giovanni Prodi di Prodi Sport e l’Associazione Parkinson, per la disponibilità di un pulmino gratuito a supporto delle trasferte della società.

Il pranzo è poi proseguito con le premiazioni dei migliori risultati sportivi del 2025, che hanno confermato l’alto livello tecnico raggiunto dalla società.

Tra i risultati di maggiore spessore spiccano quelli di Victoria Costantin (SF65), Campionessa Italiana outdoor nei 200m con il tempo di 31”18 (Record Italiano) e nei 100m con 15”38, e di Elena Borghesi (SF40), Campionessa Italiana indoor e outdoor negli 800 metri (2’16”61) e nei 1500 metri (4’39”77), oltre al nuovo record italiano nei 2000 metri con il tempo di 6’31”49.

Nel settore giovanile si sono distinti:

Alessandro Ripa (Juniores), autore di 10”76 nei 100 metri (record sociale) e 22”08 nei 200 metri, risultati che gli hanno permesso di qualificarsi ai Campionati Italiani di giugno a Grosseto;

Giulia Ciavatta (Allieva), protagonista di numerosi record sociali (salto in alto 1,66 m – prima atleta Santamonica a raggiungere questa misura –, salto in lungo 5,29 m, 100 hs in 16”41) e dell’accesso ai Campionati Italiani nei 60 hs e nel Pentathlon indoor (3ª posizione), oltre che nei 100 hs, Eptathlon e salto in alto outdoor, dove ha chiuso al 6° posto;

Sofia Spagnuolo (Cadetta), nel lancio del martello, con la partecipazione ai Campionati Italiani e alla rappresentativa Regionale e un record sociale di 40,87 m.

Ampio spazio è stato dedicato anche al ricordo dei Campionati Italiani Master, disputati a Misano a fine giugno, che hanno rappresentato un evento di grande successo con circa 3000 presenze tra atleti, giudici, volontari e pubblico, 14 primati italiani e un record europeo battuto.

Un riconoscimento è andato inoltre ai ragazzi che hanno vestito la maglia della rappresentativa provinciale Ragazzi e Cadetti: Gioia Capanni, Massimo Rosa, Martina Lavezzi, Matteo Lazzari, Greta Romagna e Riccardo Campagna.

Nel corso della giornata la società ha anche presentato ufficialmente la figura del safeguarding, incaricata di tutelare atleti, allenatori e famiglie e di intervenire in caso di eventuali problematiche interne, a conferma dell’attenzione dell’Atletica Santamonica verso il benessere e la sicurezza di tutti i suoi tesserati.

A conclusione della festa, sono arrivati i ringraziamenti agli sponsor, in particolare Riviera Banca e Prodi Sport, e a tutti coloro che hanno sostenuto la società attraverso la donazione del 5×1000, fondamentale per premiare i risultati annuali e per coprire i costi del pulmino utilizzato nelle trasferte.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche a Mirko Pari (fisioterapista), Giacomo Fattori (nutrizionista) e a tutti gli allenatori della società: Licia Pari, Roberto Balducci, Giuseppe Brezza, Luca Vitagliano, Monia Talacci, Alessandro Fabbri, Denis Libofsha, Marvin Moscara, Nicola Pari, Carmine Belmonte, Davide Stefanini, Giorgia Pari, Michele Bonini e Filippo Montanari.

La Festa dell’Atletica Santamonica si è così confermata non solo come momento di celebrazione dei risultati sportivi, ma soprattutto come occasione di condivisione e di comunità, nel segno dei valori dello sport e dell’atletica leggera