Atletica Santamonica protagonista a Grosseto e Imola

Ai tricolori under 18 di Grosseto in evidenza Rastelli, Ciavatta e Fusco. Elena Vanzolini campionessa regionale nei 200 metri







Grandi prestazioni ai tricolori under 18 di Grosseto per Rastelli, Ciavatta e Fusco. Ad Imola Elena Vanzolini è campionessa regionale nei 200 metri.



Fine settimana agonistico diviso su due scenari per l'Atletica Santamonica Misano, impegnata con i propri atleti ai Campionati Italiani Under 18 di Grosseto e ai Campionati Regionali Juniores e Promesse di Imola. Il bilancio delle gare registra il miglioramento di diversi primati personali, importanti esperienze in campo nazionale e la conquista di un titolo Regionale.



Sulla pista toscana, Pietro Rastelli ha ottenuto il 16° posto su 27 partecipanti nel lancio del disco. L'atleta ha fatto registrare il proprio record personale con la misura di 42,70 metri, migliorando il precedente limite di 42,50 metri e confermando il costante percorso di crescita intrapreso nelle ultime stagioni. Un piazzamento di rilievo che lo ha visto risalire ben otto posizioni rispetto alla graduatoria di iscrizione, come raccontato a fine gara dallo stesso Rastelli:

"È stata una bellissima esperienza, resa ancora più speciale dal fatto di aver vissuto questa trasferta insieme al resto della squadra. Ha fatto davvero un gran caldo, ma per il resto è andato tutto bene. Dal punto di vista tecnico sono felice per il record personale, anche se resta un pizzico di rammarico per il terzo lancio dove ho voluto strafare commettendo un errore di posizionamento in partenza. Sono comunque molto soddisfatto del secondo lancio, che mi ha portato a soli due metri dalla finale permettendomi di chiudere al sedicesimo posto partendo dalla ventiquattresima posizione della start- list. Non vedo l'ora di tornare ad allenarmi al campo, con la speranza di poter rivivere questa bellissima esperienza anche il prossimo anno".



Nella stessa rassegna si è registrato l'esordio tricolore di Irene Fusco nei 400 ostacoli. La giovane ha concluso la prova al 38° posto su 50 fermando il cronometro a 1'07"21; un riscontro superiore alle aspettative della vigilia, ma frutto di una gara affrontata con determinazione che, trattandosi del debutto in un simile palcoscenico, rappresenta una solida base di partenza con ampi margini di miglioramento. Un debutto che la stessa Fusco ha accolto positivamente a fine manifestazione:

«Mi sono divertita e mi è piaciuta molto questa esperienza. Anche se non è arrivato il record personale, sono comunque soddisfatta».



Il programma della trasferta è stato particolarmente articolato per Giulia Ciavatta, qualificata sia nel salto in alto che nei 100 ostacoli, due prove affrontate a brevissimo intervallo temporale nella stessa giornata. Dopo aver superato la misura di 1,56 metri nell'alto, risultato sotto i suoi standard stagionali, Ciavatta ha saputo reagire con carattere tra le barriere dei 100 ostacoli, dove ha fermato il cronometro a 14"87. Con questo tempo l'atleta ha eguagliato il proprio record personale stabilito ai Campionati Italiani del 2025, chiudendo così al 32° posto su 50 iscritte. Una prestazione che Ciavatta ha analizzato lucidamente:

«Concludo questa rassegna con un po’ di rammarico, perché so che la misura nell'alto non rispecchia le mie reali ambizioni e quello che avrei potuto fare. Nonostante questo sono contenta perché negli ostacoli sono riuscita a eguagliare il mio primato ad appena pochi minuti dall'ultimo salto in pedana. Da Grosseto esco un pizzico delusa ma serena; adesso mi godo l’estate e le ultime gare per chiudere la stagione con il sorriso».

I ragazzi sono stati seguiti da vicino dal direttore tecnico Licia Pari e dagli allenatori Roberto Balducci, Giuseppe Brezza e Monia Talacci.



In contemporanea, a Imola, Elena Vanzolini si è aggiudicata il titolo di campionessa Regionale Juniores nei 200 metri riuscendo finalmente ad abbattere la barriera dei 26 secondi. Con il tempo di 25"98, l'atleta ha siglato il proprio primato personale conquistando al contempo la medaglia d'oro e la maglia di campionessa. Un traguardo commentato con soddisfazione dalla stessa Vanzolini a fine gara:

"Inizialmente non sapevo nemmeno di essere scesa sotto i 26 secondi perché il display sul traguardo riportava 26"01. Quando poi è arrivata la conferma ufficiale del 25"98 sono rimasta contentissima. Forse la gioia più grande è proprio per il riscontro cronometrico, ancor più che per la vittoria: riuscire a stabilire il record personale a fine stagione e con questo caldo era davvero inaspettato".

Piazzamenti e primati che non sono frutto del caso, ma la diretta conseguenza dell'impegno quotidiano sul campo da parte di tutto lo staff e dei ragazzi dell'Atletica Santamonica.



