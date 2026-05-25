Atletica, tricolori Master a Misano: un week end di record ed entusiasmo

Oltre 1500 atleti, 12 primati italiani ed un record mondiale: Misano Adriatico celebra per la seconda volta il successo di un evento che unisce passione e sport

si sono conclusi domenica 24 maggio i Campionati Italiani Master di Atletica 2026 dedicati a staffette, prove multiple e 5 km su strada. Due giornate intense di sport hanno animato lo Stadio Santamonica, il Misano World Circuit Marco Simoncelli e l’intera città di Misano Adriatico, ancora una volta palcoscenico d’eccellenza per l’atletica leggera italiana.

Il 23 e il 24 maggio oltre 1500 atleti provenienti da tutta Italia sono arrivati in Emilia-Romagna e si sono sfidati in pista e in pedana, per aggiudicarsi il titolo di campione italiano dando vita a un grande evento sportivo e sociale.

Tra gli elementi più apprezzati di questa edizione spiccano due importanti novità che hanno reso ancora più speciale il programma dei Campionati Italiani Master.

La prima è stata la 5 km su strada in notturna, corsa all’interno del Misano World Circuit Marco Simoncelli, alla quale hanno partecipato quasi 500 tra atlete ed atleti. Una novità assoluta per i Campionati Italiani Master e un’opportunità unica: correre sul celebre tracciato che ospita la MotoGP e le più importanti competizioni internazionali delle due e quattro ruote. Grande entusiasmo e partecipazione da parte degli atleti, rimasti sorpresi dall’emozione di percorrere il circuito nel silenzio della notte e degli spalti vuoti, per poi essere accolti negli ultimi 500 metri dal boato del pubblico presente sulle tribune dello Stadio Santamonica dove è stato allestito un arrivo degno di un festival del mezzofondo.

L’altra grande novità è stata la staffetta 4x400 mista, accolta con entusiasmo e autentico spirito di squadra dagli atleti partecipanti. La possibilità di essere i primi a firmare il record italiano di questa nuova specialità ha aggiunto ulteriore emozione alla competizione: un primato destinato a diventare il riferimento da battere nelle prossime edizioni dei Campionati Italiani Master.

La manifestazione è stata arricchita da uno straordinario numero di primati italiani e internazionali. Straordinaria l’impresa della squadra Atletica Leonessa, composta da Quilleri Mariuccia, Galli Cristina, Pasini Patrizia e Pasini Paola (club team SF65), che con uno straordinario 59”83 nella 4x100 ha conquistato il record mondiale, strappando il precedente primato al Giappone.

L’Atletica Santamonica ha brillato in pista e in pedana con una partecipazione imponente nelle staffette e risultati di assoluto rilievo. La squadra di casa ha conquistato 12 medaglie: 5 ori (4x100 SM60, 4x400 SM60 – SF50, 4x400 mista 65, staffetta svedese) 5 argenti (4x100 SM40-SF65- SF55, 4x400 mista 65, staffetta svedese) e 2 bronzi (4x400 SM40 e staffetta svedese). Una grande soddisfazione per il team misanese che, oltre a essere operativo nell’organizzazione dell’evento, si è imposto tra i protagonisti assoluti della manifestazione.

Un risultato organizzativo reso possibile anche grazie al supporto della Regione Emilia-Romagna ed alla sinergia tra il Comune di Misano Adriatico, il Misano Calcio – gestore dell’impianto – e l’Atletica Santamonica oltre alla rete di collaborazioni commerciali con i partner e sponsor — Rivierabanca, Visit Misano, Dole Italia e Acqua Smeraldina — che hanno contribuito all’accoglienza e ai servizi offerti, il tutto curato ogni dettaglio sotto la direzione esperta di Marco Aloi.

Alle cerimonie di premiazione e nel corso della manifestazione hanno presenziato autorevoli rappresentanti istituzionali e sportivi: Alessandra Palombo, Consigliere Nazionale FIDAL; Alberto Morini, Presidente FIDAL Emilia-Romagna; Filippo Valentini, Assessore allo Sport del Comune di Misano Adriatico; Franco Zamagni, Presidente Atletica Santamonica; Licia Pari, Vicepresidente Atletica Santamonica.

Molto gradito anche il servizio di ristorazione gestito da Summertrade, con eccellenze enogastronomiche del territorio, oltre all’abbigliamento ufficiale firmato Joma e ProdiSport e la particolarità dei testimoni da gara ufficiali con la grafica dell’evento curata dal designer dell’Atletica Santamonica Marvin Moscara.

I Campionati Italiani Master Misano 2026 si chiudono con un bilancio estremamente positivo, sia dal punto di vista tecnico sia organizzativo, confermando ancora una volta la vitalità e il valore dell’atletica master italiana.

Un sentito ringraziamento va agli oltre 70 volontari — tra atleti e genitori dell’Atletica Santamonica e del Team Misano — che con dedizione e spirito di squadra hanno contribuito alla perfetta riuscita dell’evento, insieme ai tanti giudici FIDAL che si sono alternati nei giorni di gara garantendone lo svolgimento preciso e puntuale.

Un grazie speciale anche alla voce ufficiale dei Campionati, Federico Bini, che con competenza e simpatia ha commentato le competizioni coinvolgendo il pubblico con racconti e curiosità. L’energia dei deejay Nicolò Macrelli e Manuel Fabbri che ha accompagnato ogni momento della manifestazione creando la giusta atmosfera, mentre gli scatti dei fotografi Gualtiero Marastoni e Alex Serafini hanno immortalato tutte le emozioni del weekend.

Un ringraziamento particolare anche a Helen Berardi, che ha animato le giornate dei Campionati attraverso interviste agli atleti e contenuti video capaci di raccontare la manifestazione in tutte le sue sfumature, dentro e fuori dal campo gara.